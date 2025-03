Złoty postawiony do kąta

W czwartek złoty lekko osłabia się wobec euro, co zdaniem zarządzających jest spowodowane kolejnymi doniesieniami o ograniczeniu przez USA pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jak oceniają, utrzymuje się presja na niemieckie obligacje i ich rentowności rosną. Za nimi podążają inne europejskie papiery, w tym polskie.

Ok. godz. 16.30 kurs EUR/PLN rośnie o 0,35 proc. do 4,1714, a USD/PLN idzie w dół o 0,07 proc. do 3,8516. EUR/USD zwyżkuje o 0,43 proc. do 1,0831.

„Złoty dzisiaj traci do głównych walut pomimo wzrostu EUR/USD powyżej 1,08. Eurodolar nie był tak wysoko od listopada 2024 roku. Amerykańska waluta osłabia się pod wpływem obaw inwestorów o skutki wojen celnych prowadzonych przez administrację Donalda Trumpa. Mogą one doprowadzić do wzrostu inflacji i wyhamowania wzrostu gospodarczego za oceanem” - napisała w komentarzu Izabela Sajdak, zarządzająca BNP Paribas TFI.

„Polska waluta osłabia się z kolei wraz z kolejnymi doniesieniami o ograniczeniu pomocy wojskowej dla Ukrainy przez Stany Zjednoczone. Trwające w Brukseli spotkanie europejskich przywódców może przynieść nowy impuls” - dodała.

Rynek długu

Rentowność polskich obligacji 5-letnich zwyżkuje o 8 pb. do 5,66 proc., a 10-letnich idzie w górę o 10 pb. do 5,95 proc.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich obligacji 10-letnich rośnie o 4 pb., a niemieckich zwyżkuje o 30 pb.

Zdaniem Izabeli Sajdak, obligacje niemieckie wciąż znajdują się pod presją, co wpływa na wzrosty rentowności polskich papierów.

„Wciąż utrzymuje się presja na niemieckie obligacje po dramatycznej wyprzedaży w środę. Rentowność bunda dalej rośnie i jest najwyżej od jesieni 2023 roku. Za nim podążają także inne europejskie papiery, w tym polskie” - napisała zarządzająca.

„Utrzymuje się duża zmienność na rynku. Dzisiejsza decyzja EBC o obniżce stóp procentowych oraz konferencja prezes Lagarde póki co nie przyniosły istotnej zmiany” - dodała.

W czwartek Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego obniżyła główne stopy proc. o 25 pb. EBC podał, że stopy proc. stają się znacznie mniej restrykcyjne.

Prezes EBC Christine Lagarde poinformowała na konferencji po posiedzeniu EBC, że inflacja w strefie euro powinna osiągnąć 2-proc. cel na początku 2026 r. Jej zdaniem, bilans ryzyka dla wzrostu PKB w strefie euro nadal jest przechylony w stronę negatywną.

Departament Pracy USA podał, że liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 221 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 233 tys. wobec 242 tys. poprzednio.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zwrot na rynku mieszkań? Ceny zaczynają spadać

Złoty potężny i… już przewartościowany?

Polskie zbrojenia. 1,9 biliona złotych w dekadę!

»»Niemcy wypychają do Polski migrantów – oglądaj film tylko na antenie telewizji wPolsce24