Seniorze, uważaj! Znów kradną "na policjanta"!

O udział w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw metodą na policjanta, oskarżyła białostocka prokuratura okręgowa mężczyznę, który do oszukanych osób przychodził po pieniądze. Według zarzutów w jego ręce trafiło od pokrzywdzonych ponad 280 tys. zł.

Akt oskarżenia, który obejmuje dziesięć przestępstw dokonanych w sierpniu i wrześniu 2022 roku, został skierowany do Sądu Okręgowego w Białymstoku - poinformowała prokuratura.

Grupa działała metodą „na policjanta”.

Proceder sprowadzał się do wykorzystywania zaufania osób starszych, do których dzwonili wyznaczeni członkowie grupy, podszywając się pod policjantów, czasami także pod prokuratorów, nakłaniając pokrzywdzonych do przekazywania pieniędzy i innych kosztowności.