Nawalna: Putin jest nieprzewidywalny

Władimir Putin jest nieprzewidywalny - uważa wdowa po zmarłym rosyjskim opozycjoniście Aleksieju Nawalnym, Julia Nawalna. „Nikt nie wie, co Putin zrobi jutro” - powiedziała w rozmowie z agencją dpa. Nawalna nie wyklucza, że przywódca Kremla może w pewnym momencie użyć broni jądrowej.

To jak na początku rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie - Nawalna nie spodziewała się wtedy ataku Putina, bo między obydwoma krajami istniały silne powiązania. „Ale zdecydował się to zrobić. Przeraża ludzi i utrzymuje ich w strachu. Nikt nie wie, co Putin zrobi jutro” - powiedziała.

Nawalna postrzega ostatnie aresztowania kilku podejrzanych rosyjskich szpiegów jako kolejny znak, że Putin od dawna prowadzi wojnę w sercu Europy wszelkimi środkami. „Putin nie zaczął teraz, robi to od zawsze. Rozpoczyna wojny, zabija swoich przeciwników” - powiedziała, dodając: „Zawsze zakładałam, że w Europie jest wielu rosyjskich szpiegów, to oczywiste. Nie jest to więc dla mnie nic nowego”.

Wdowa po Aleksieju Nawalnym żałuje, że Europa nie dostrzegła zagrożeń płynących z Rosji znacznie wcześniej. „Wolałabym, gdyby Europa zajmowała się tym znacznie częściej i wcześniej. Wtedy prawdopodobnie moglibyśmy zapobiec niektórym wojnom i niektórym morderstwom” - oceniła.

Z Berlina Berenika Lemańczyk

PAP/ as/