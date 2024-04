Produkcja i sprzedaż przemysłu – kubeł zimnej wody!

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych spadła o 6 proc. r/r w marcu 2024 r., trzykrotnie bardziej od przewidywań analityków Spadek produkcji sprzedanej w ujęciu rocznym odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu w marcu 2024 r. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

„W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 6 proc. w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy notowano spadek o 3,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 3,6 proc.. W okresie styczeń-marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,7 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku, kiedy notowano spadek o 1,1 proc. w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku” - czytamy w komunikacie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,9 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 5,5 proc. niższym w porównaniu z lutym br., podano także. Konsensus rynkowy to spadek produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 2 proc..