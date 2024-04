KGHM się chwali: rekordowa produkcja srebra i miedzi

W 2023 roku produkcja miedzi i srebra w Polsce była na rekordowym poziomie w 60-letniej historii firmy - ocenił zarząd KGHM Polska Miedź S.A. Jak podano, w kraju wydobyto tyle samo urobku, ile przed rokiem, ale wyprodukowano z niego 592 tys. ton miedzi.

Na konferencji prasowej zarząd firmy przedstawił ubiegłoroczne wyniki. Prezes zarządu KGHM Andrzej Szydło powiedział, że w 2023 roku wydobyto tyle surowca ile w roku poprzednim, czyli 30,4 mln ton urobku, ale wyprodukowano z niego więcej miedzi.

W grupie KGHM było to 711 tys. ton miedzi, czyli o trzy procent mniej niż w roku 2022 - głównie ze względu na wyniki w KGHM International i Sierra Gorda - tłumaczył Szydło.

Jak dodał ta niższa produkcja za granicą częściowo została skompensowana produkcją krajową, która wyniosła 592 tys. ton miedzi metalicznej i była wyższa o jeden procent w stosunku do roku 2022.

Była tak naprawdę rekordową produkcją w KGHM Polska Miedź S.A. - powiedział Szydło.

Wiceprezes ds. produkcji Mirosław Laskowski podkreślił, że w Polsce firma wyprodukowała więcej miedzi i srebra niż zakładał budżet. Natomiast blisko 30 proc. mniejszą produkcję niż przewidywano zanotowano w kopalni Robinson należącej do KGHM International.

W Polsce produkcja miedzi elektrolitycznej i srebra była na historycznym poziomie odnotowanym w 60-letniej historii Polskiej Miedzi. W Sierra Gorda wyniki były zgodnie z budżetem, choć o 13 procent gorsze niż w 2022 roku, ale to wynik pozyskiwania urobku o mniejszej zawartości miedzi. Z kolei produkcja molibdenu na Sierra Gorda była wyższa, bo więcej było molibdenu w pozyskiwanym urobku - wyliczał Laskowski.

Wyjaśnił, że spadek produkcji (rok do roku) o blisko 30 proc. w kopalni Robinson wiąże się z problemami z parkiem maszynowym.

Nowy ranking: polska kopalnia największa na świecie

Grupa Kapitałowa KGHM zrealizowała i przekroczyła zakładane na 2023 rok wolumeny produkcji we wszystkich głównych liniach produktowych, tj.: miedź w koncentracie 395,4 tys. ton w porównaniu do 390 tys. ton w planie produkcji; srebro w koncentracie 1 319,9 ton w porównaniu do 1 261 tonami w planie produkcji; miedź elektrolityczna 592,4 tys. ton w porównaniu do 582 tys. ton w planie produkcji, w tym także ze wsadów własnych (385,5 tys. ton vs 385 tys. ton planowanych); srebro metaliczne 1 403,3 ton w porównaniu do 1 301 ton w planie produkcji.

Spółka miała w 2023 roku 33,5 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz blisko 5,4 mld zł EBITDA Grupy KGHM. Saldo środków pieniężnych na koniec ubiegłego roku wyniosło 1,7 mld zł (wzrost o 0,5 mld zł). Spółka utrzymuje również bezpieczny poziom zadłużenia. Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2023 roku wyniósł 1,1.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź jest producentem miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Firma posiada aktywa na trzech kontynentach. Skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi i innych metali nieżelaznych. Skarb Państwa ma 31,79 proc. akcji firmy.

Roman Skiba (PAP)/bz

