Wiceszefowa NBP: będzie skok inflacji, ale przejściowy

Skok inflacji w połowie roku w wyniku zniesienia tarcz antyinflacyjnych to będzie efekt przejściowy - uważa pierwsza wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Marta Kightley. Jej zdaniem inflacja może dojść na koniec 2024 r. do 7,5 procent.

Marta Kightley w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News powiedziała, iż nie powinniśmy się bać, że „czeka nas drożyzna w związku z przewidywanym wzrostem inflacji”.

To jest konsekwencja wzrostu podatku na żywność z zera do 5 proc. W marcowej projekcji inflacji pokazywaliśmy, co się może zdarzyć w sytuacji, kiedy rząd zacznie zdejmować tarcze antyinflacyjne - przypomniała.