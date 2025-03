Kightley: NBP musi brać pod uwagę dobro całej gospodarki

Obecnie nie ma przesłanek do obniżek stóp – mówi Interii Biznes Marta Kightley, pierwsza wiceprezes NBP. W obszernej rozmowie odnosi się także do częstych ostatnio apeli o obniżki stóp procentowych, które kierują pod adresem banku centralnego politycy.

Bartosz Bednarz, Interia Biznes: Czy są już argumenty, by wrócić do obniżek stóp?

Marta Kightley, pierwsza wiceprezes NBP: Z komunikacji RPP można jasno wyczytać, że po pierwsze decyzje są podejmowane z posiedzenia na posiedzenie w oparciu o napływające dane, a po drugie, że członkowie Rady wyczekują tego momentu, gdy będzie można już zmienić poziom stóp proc. Z publicznie dostępnych wyników głosowań wynika, że nie było żadnych wniosków za obniżkami. W zasadzie jeden wniosek, który się pojawiał notorycznie dotyczył podwyżki stóp procentowych. RPP w marcu oceniła, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. Obecnie nie ma więc przesłanek do obniżek stóp.

Ten rok jest potencjalnie możliwy dla obniżek?

Marta Kightley: Tak jak wskazywałam, Rada jasno komunikuje, że decyzje będą zależne od napływających danych. Mamy za sobą te lata wysokiej inflacji, ale widzimy w horyzoncie projekcji jej powrót do celu NBP, tj. 2,5 proc., przy założeniu braku zmian stóp procentowych NBP. Z perspektywy NBP najważniejsze jest doprowadzenie do trwałego wyhamowania procesów inflacyjnych. Obecnie czasy są niespokojne i mogą się pojawić kolejne wstrząsy proinflacyjne. Gospodarstwa domowe doskonale widzą, że rosną ceny żywności, rosną ceny energii oraz inne ceny administrowane. To oczywiście wpływa na ich oczekiwania inflacyjne, na to, że spodziewają się wyższej inflacji w przyszłości. Dlatego tak ważne jest trwałe obniżenie inflacji do celu. (…)

Co by pani powiedziała tym, którzy mówią, że to przez NBP ceny kredytów są dzisiaj tak wysokie?

Marta Kightley: Mandatem Narodowego Banku Polskiego jest ograniczenie inflacji, która dzisiaj jest wysoka przede wszystkim wskutek podwyżek cen administrowanych. NBP musi tak prowadzić politykę pieniężną, aby inflacja się nie utrwaliła na podwyższonym poziomie. Narzędziem, które służy do tego, są stopy procentowe. Z punktu widzenia wzrostu gospodarczego i naszego dobrobytu ważne jest to, żeby inflację doprowadzić do celu w średnim okresie. Tym właśnie zajmuje się RPP. (…)

A jak pani patrzy na te apele polityków nawołujące do obniżek stóp procentowych?

Marta Kightley: Narodowy Bank Polski jest niezależny. Naciskanie na obniżki stóp procentowych w sytuacji rosnącej inflacji, to narażanie Polaków na utrwalenie wysokiej inflacji. Obniżenie stóp procentowych w obecnych warunkach, oznaczałoby wyższą inflację na dłużej i wyższe koszty życia dla wszystkich Polaków. Zadaniem NBP jest doprowadzenie inflacji do celu w średnim okresie. Odczyt inflacji 4,9 proc. jest lepszy niż 5,3 proc., ale to nie jest 2,5 proc. Inflacja bazowa jest podwyższona, cały czas mamy wysoką dynamikę cen usług. Projekcja wskazuje, że przy obecnym poziomie stóp procentowych w horyzoncie oddziaływania stóp na gospodarkę inflacja schodzi do celu. To jest bardzo dobra informacja. I zasługa dobrej polityki pieniężnej. Niezależność banku centralnego służy do tego, żeby w interesie nas wszystkich, a wiec zapewnienia warunków do stabilnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego w długim okresie ograniczyć inflację. Bank centralny musi brać pod uwagę dobro całej gospodarki. Z tej perspektywy w świetle projekcji inflacji stopy są na odpowiednim poziomie, czyli ograniczają możliwość utrwalenia się szybkiego wzrostu cen.

