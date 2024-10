Dramat! Pustoszeją małe, osiedlowe sklepy

Jak wynika z danych Polskiej Izby Handlu i CMR Panel, we wrześniu 2024 r. całkowita wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 mkw była o 2 proc. niższa niż rok wcześniej, natomiast liczba transakcji zmniejszyła się o 9 proc. w porównaniu z wrześniem 2023 r. Z danych szczegółowych wynika, że część klientów przenosi zakupy podstawowych produktów do sieci dyskontów.

Tegoroczny wrzesień, a szczególnie jego pierwsza część, pod względem pogody był przedłużeniem upalnego lata, mimo to sklepy małoformatowe odwiedziło w tym miesiącu o 3 proc. mniej klientów niż w sierpniu, a łączne obroty tych placówek spadły o niemal 6 proc. – czytamy w informacji Polskiej Izby Handlu.

Klienci omijają drogie masło i cukier!

Wśród kategorii, których sprzedaż w sklepach małoformatowych najmocniej spadła, są m.in. mocno drożejące masło (we wrześniu br. liczba paragonów z tym produktem była aż o 22 proc. niższa niż rok wcześniej), a także cukier (spadek wolumenu sprzedaży aż o 20 proc.). Obecnie za kilogram cukru klienci sklepów małoformatowych płacą średnio 3,70 zł, to wprawdzie o około 30 proc. mniej w porównaniu z wrześniem 2023 r., ale jednocześnie cena ta jest ponad 1 zł wyższa niż cena cukru największych sieciach dyskontów, dlatego część klientów właśnie tam przenosi zakupy podstawowych produktów.

Mniej napojów, mniej słodyczy

Wiele kategorii wrażliwych na pogodę odnotowała spore spadki We wrześniu br. klienci sklepów małoformatowych kupili o 12 proc. mniej litrów piwa niż rok wcześniej, natomiast sprzedaż napojów gazowanych i energetyzujących obniżyła się o 8 proc. i tyle samo wody butelkowanej. Znacznie gorzej sprzedawały się też lody – we wrześniu 2024 r. liczba paragonów, na których pojawiały się lody impulsowe, była aż o 20 proc. niższa niż rok wcześniej.

Spore, bo kilkunastoprocentowe spadki, odnotowały słodycze impulsowe, czyli czekoladowe batoniki i wafelki. Gorzej niż przed rokiem radziły sobie również ważne dla mniejszych placówek kategorie alkoholi, takich jak wódki czyste (we wrześniu w sklepach małoformatowych sprzedało się jej aż o 13 proc. mniej niż rok wcześniej) i smakowe, a także papierosy (spadek o około 5 proc.).

Wzrosła sprzedaż parafarmaceutyków

W czołówce kategorii, których sprzedaż we wrześniu wzrosła, były preparaty pomagające walczyć z jesiennymi infekcjami. Liczba paragonów, na których znalazły się środki na przeziębienie i grypę wzrosła aż o 27 proc. w porównaniu z wrześniem 2023 r.

We wrześniu klienci sklepów małoformatowych płacili za zakupy średnio 24,24 zł, co oznacza wzrost o prawie 8 proc. w porównaniu z wrześniem 2023 r. Średnia liczba opakowań w koszyku we wrześniu wyniosła 3,8 proc., co oznacza wzrost o 2 proc. w porównaniu z wrześniem 2023 r.

Sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy spożywcze 101-300 m2, specjalistyczne sklepy alkoholowe.

Oprac. Sek, na podstawie komunikatu Polskiej Izby Handlu

