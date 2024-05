Przybywa odmów przyłączenia energii z OZE. Dlaczego?

W 2023 r. do 7448 wzrosła liczba odmownych wniosków o przyłączenie OZE oraz suma wnioskowanej w nich mocy, wobec 7023 w 2022r. - poinformował Urząd Regulacji Energetyki.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował w piątek, że w 2023 r. suma mocy ze wszystkich negatywnie rozpatrzonych wniosków o przyłączenie do sieci odnawialnych źródeł energii (OZE), które zostały złożone do operatorów to 83,6 GW. Dodał, że odpowiada to liczbie 7448 odmów. Dla porównania w 2022 r. URE odmówił przyłączenia ponad 51 GW mocy, i wydał 7023 odmowy przyłączenia.

Urząd podkreślił, że podana w sprawozdaniu za 2023 r. wartość 83,6 GW jest sumą mocy ze wszystkich wniosków o przyłączenie, które zostały złożone do operatorów sieci dystrybucyjnej oraz przesyłowej w 2023 r. i które rozpatrzono odmownie. „Jednocześnie nie jest to realna wielkość mocy, dla której nie uzyskano przyłączeń w minionym roku” - zaznaczył, wyjaśniając, że niejednokrotnie dany przedsiębiorca kilka razy składa te same wnioski o przyłączenie do różnych miejsc w sieci. „W konsekwencji łączna wielkość mocy we wnioskach, które rozpatrzono odmownie jest wyższa od tej, dla której nie uzyskano przyłączeń” - stwierdził regulator.

Prezes URE: Wzrost o 90 proc. liczby odmów przyłączeń

URE ocenił, że rozwiązaniem problemu odmów wydawania warunków przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci, a także sposobem na usprawnienie oraz poprawę transparentności tego procesu jest „jego cyfryzacja oraz szersze wykorzystanie możliwości przyłączenia na zasadach komercyjnych„.

W raporcie wskazano, że w 2023 r. w porównaniu z poprzednim rokiem zauważalną zmianą jest zwiększenie udziału wytwarzania w odnawialnych źródłach energii elektrycznej. „W źródłach wiatrowych udział produkcji energii elektrycznej wzrósł z 10 proc. do 13 proc., a w innych źródłach odnawialnych wzrósł z 5 proc. do 8 proc.„, czyli z 27 602 GWh do 35 209 GWh.

Anna Bytniewska (PAP), sek

