Izrael. Tysiące osób domaga się dymisji rządu [ZDJĘCIA]

Tysiące Izraelczyków demonstrowało w sobotę wieczorem w całym kraju, domagając się dymisji rządu premiera Benjamina Netanjahu i uwolnienia zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy przez palestyńską organizację terrorystyczną Hamas - podały izraelskie media.

Protest w Izraelu / autor: PAP

Do tłumów demonstrantów w Tel Awiwie dołączyły rodziny zakładników, niosąc zdjęcia swoich bliskich.

Tak długo jak przy władzy pozostaje Netanjahu, tak długo zakładnicy pozostaną w niewoli (…) Netanjahu prowadzi Izrael do zupełnego upadku - cytują izraelskie media oświadczenie rodzin zakładników.

Naama Weinberg, której kuzyn został uprowadzony podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października i według władz izraelskich zginął w niewoli, w swym wystąpienia podczas manifestacji w Tel Awiwie nawiązała do udostępnionego w sobotę przez Hamas nagrania wideo, z którego wynika, że zginął kolejny izraelski zakładnik.

Wkrótce nawet tych, którym udało się przeżyć tak długo, nie będzie już wśród żywych. Trzeba ich teraz uratować – zaapelowała Weinberg, cytowana przez agencję Reutera.

Część protestujących zablokowała główną autostradę w mieście. Doszło do starć z policją, która użyła przeciwko nim armatek wodnych. Jak podał Times of Israel, aresztowano wiele osób.

Według izraelskich zestawień 128 spośród 252 osób uprowadzonych 7 października pozostaje w Strefie Gazy. Izraelska komisja śledcza uznała co najmniej 36 zakładników za zabitych.

Tysiące Izraelczyków domaga się dymisji rządu premiera Benjamina Netanjahu / autor: PAP

Rząd Izraela: kontynuujemy „ograniczoną” i „precyzyjną” operację w Rafah

- Protest ludności cywilnej / autor: PAP

Izraelska armia kontynuuje swoją „ograniczoną” i „precyzyjną” operację przeciwko Hamasowi w Rafah na południu Strefy Gazy, przy granicy z Egiptem - oświadczył w nocy z soboty na niedzielę jej rzecznik, Daniel Hagari.

Hagari zapewnił, że „ograniczona” operacja opiera się na „taktycznych uderzeniach”, a izraelska armia unika obszarów gęsto zaludnionych.

Izraelska armia wzywa do opuszczania swoich dzielnic

Izraelska armia wezwała w sobotę do ewakuacji mieszkańców kolejnych dzielnic we wschodniej części tego miasta i po raz pierwszy także centrum Rafah.

Daniel Hagari poinformował, że od czasu rozpoczęcia operacji lądowej w Rafah „wyeliminowano dziesiątki terrorystów”, odkryto wiele podziemnych tuneli a także przejęto znaczne ilości broni.

Rzecznik izraelskiej armii podkreślił, że „precyzyjna” operacja w Rafah ma na celu doprowadzenie do „trwałej klęski” Hamasu i uwolnienia zakładników. Zapewnił, że Izrael prowadzi wojnę przeciwko Hamasowi, a „nie przeciwko mieszkańcom (Strefy) Gazy”.

Od początku wojny Izraela z palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas, rozpoczętej w październiku 2023 roku, w Rafah schroniło się przypuszczalnie około 1,4 mln z 2,3 mln Palestyńczyków zamieszkujących Strefę Gazy.

Międzynarodowy apel

Społeczność międzynarodowa ostrzega, że operacja w tym mieście doprowadzi do dalszych ofiar wśród cywilów i pogorszenia już i tak katastrofalnej sytuacji humanitarnej w palestyńskiej półenklawie.

Podczas wojny Izraela z Hamasem zginęło dotychczas prawdopodobnie około 35 tys. Palestyńczyków. Co najmniej 90 proc. mieszkańców Strefy Gazy musiało opuścić swoje domy.

Izrael / autor: PAP

Media: USA pomagają Izraelowi

Stany Zjednoczone zaoferowały Izraelowi pomoc w wytropieniu przywódców palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas w zamian za odstąpienie od operacji lądowej na dużą skalę w Rafah na południu Strefy Gazy - poinformował w sobotę dziennik „Washington Post”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Według dziennika amerykański wywiad miałby pomóc izraelskiej armii w zlokalizowaniu przywódców Hamasu oraz podziemnych tuneli tej terrorystycznej organizacji. Jak pisze „Washington Post”, to część amerykańskich zabiegów, by skłonić Izrael do odstąpienia od wielkiej operacji wojsk lądowych w Rafah, ze względów humanitarnych.

Rafah

W Rafah, liczącym przed wojną około 250 tys. mieszkańców, w minionych tygodniach schroniło się około 1,4 mln z 2,3 mln Palestyńczyków ze Strefy Gazy. W ostatnich dniach z Rafah prawdopodobnie ewakuowało się około 110 tys. osób. Społeczność międzynarodowa ostrzega, że operacja w tym mieście doprowadzi do dalszych ofiar wśród cywilów i pogorszenia już i tak katastrofalnej sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy.

Rządzący na tym terytorium Hamas przeprowadził 7 października 2023 roku zbrojny najazd na Izrael, w wyniku którego zginęło około 1200 osób, w większości cywilów, a około 240 zostało uprowadzonych. W trwających do dziś operacjach odwetowych Izraela śmierć poniosło prawdopodobnie blisko 35 tys. Palestyńczyków, a co najmniej 90 proc. mieszkańców Strefy Gazy musiało opuścić swoje domy.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ogromny pożar. Płonie centrum handlowe w Warszawie

Niemcy zmieniają głównego partnera handlowego

Rząd przelewa Polakom pieniądze. Masowe zgody na PPK

ABB zamyka fabrykę pod Łodzią. 400 osób do zwolnienia

pap, jb