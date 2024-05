Śmiertelna zabawa. Najostrzejszy chips świata

Wyzwanie „One Chip Challenge”, które stało się trendem w mediach społecznościowych, przyniosło pierwsze żniwa. Wyniki sekcji zwłok potwierdzają tragiczną prawdę - 14-letni chłopiec z Ameryki zmarł w wyniku zatrzymania akcji serca po spożyciu ekstremalnie pikantnego chipsa kukurydzianego.

14-letni Amerykanin zmarł we wrześniu 2023 roku. Dopiero dziś, 17 maja, opublikowano sekcję zwłok chłopca. Zabawa w „niezapomniane doświadczenia” skończyła się śmiercią.

Śmiertelny skład chipsa

Produkt zawierał proszek uzyskany z Carolina Reaper oraz Naga Viper, należących do najostrzejszych odmian chili na świecie. Papryczka Carolina Reaper, która znajduje się w składzie chipsa, posiada od 1,8 do 2,2 miliona jednostek SHU w skali Scoville’a, określającej pikantność. To stawia ją w czołówce najbardziej pikantnych substancji spożywczych na świecie.

Chrupki, które były sprzedawane w opakowaniach zawierających tylko jedną sztukę, zostały wycofane z rynku po tragicznych wydarzeniach. Mimo ostrzeżeń na opakowaniu, że produkt powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci, wiele osób decydowało się na udział w wyzwaniu, szukając „niezapomnianego doświadczenia”.

To nie pierwszy przypadek

Niestety, to nie pierwszy przypadek związany z niebezpieczeństwem tego wyzwania. Kilka osób w Kalifornii i Minnesota zostało hospitalizowanych po spożyciu ekstremalnie pikantnych chipsów. Podobne incydenty miały miejsce np. w Niemczech, gdzie uczestnicy wyzwania zmagali się z problemami zdrowotnymi i koniecznością interwencji lekarskiej.

Na podstawie DW, jb