Wracają wakacje kredytowe – okrojone i mniej korzystne

Od 1 czerwca znów można będzie zawieszać spłatę raty kredytów w ramach tzw. wakacji kredytowych. Przyjmowane są już nowe wnioski. Niestety, znowelizowana ustawa jest dużo mniej korzystna niż jej poprzednia wersja. Obejmie ona zaledwie połowę puli kredytobiorców, którzy mogli skorzystać z wakacji wcześniej. Pominięto frankowiczów – tutaj akurat nic się nie zmieniło.

Żeby wziąć udział w programie, kredyt nie może być większy niż 1,2 mln zł. Ponadto musi być on w złotych, a nie we frankach czy innej walucie obcej. Kolejnym warunkiem jest wysokość raty kredytu przekraczająca 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące. Ten ostatni wymóg nie dotyczy kredytobiorców posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (na dzień złożenia wniosku).

Banki mogą być zadowolone

Wniosek o wakacje składa się za pośrednictwem banku, w którym zaciągnięty jest kredyt. Ratę będzie można zawiesić dwukrotnie – między 1 czerwca a 31 sierpnia oraz między 1 września a 31 grudnia br. Z wyliczeń resortu finansów wynika, że wakacje kredytowe będą kosztować sektor bankowy 4,7 mld zł. W poprzednich latach koszt ten przekroczył 15 mld zł.

Za to budżet ucierpi

Ministerstwo Finansów podaje, że wakacje od kredytu obejmą 562 tys. osób. To niemal dwukrotnie mniej niż dotychczas, gdyż wcześniej mechanizm dotyczył 1,09 mln kredytobiorców. Banki się cieszą, za to budżet państwa dostanie rykoszetem, bowiem ograniczenie liczby beneficjentów o 625 mln zł zmniejszy wpływy do państwowej kasy z tytułu podatku CIT, którego nie zapłacą banki.

Fundusz dla zagrożonych kredytobiorców

W noweli znalazły się również przepisy dotyczące zmian w zasadach działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Maksymalna pomoc zostanie zwiększona z 2 do 3 tys. zł miesięcznie, a będzie jej można udzielać na okres do 40 miesięcy. Pomoc jest udzielana w formie pożyczki, której spłata ma zostać rozłożona na 200 rat (obecnie są to 144 raty). Łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia może wynieść do 120 tys. zł.

O pomoc z FWK będą się mogli ubiegać kredytobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej (również osoby posiadające zobowiązania w walucie obcej), u których miesięczna rata przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50 proc. Poza tym, ze wsparcia FWK będzie można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza 2,5-krotności kryteriów, które określone są w ustawie o pomocy społecznej.

Źródło: Ministerstwo Finansów, ZBP, prawo.pl