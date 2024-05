Finlandia zmieni szerokie tory na europejskie?

Przejście z szerokiego rozstawu szyn na europejski standard 1435 mm jest ważne ze względu na bezpieczeństwo dostaw. Chcemy ponownie ocenić możliwość przebudowy sieci kolejowej i poprawić szlaki komunikacyjne w kierunku ze Szwecji – zapowiedziała Lulu Ranne, fińska minister transportu i komunikacji.

W 2022 r. ówczesny fiński lewicowy rząd negatywnie ocenił propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą budowy nowej sieci kolejowej według europejskich standardów. Projekt oceniono jako „nieopłacalny ekonomicznie i funkcjonalnie”.

Wtedy uznano, że to nie ten czas. Przez parę lat świat bardzo się zmienił. Obecnie podchodzimy do tego pod kątem gospodarczym oraz bezpieczeństwa – przyznała pani minister

Szefowa resortu transportu rozmawiała z radiem Yle na marginesie posiedzenia Grupy NATO ds. Transportu, które w dniach 20-24 maja odbywa się w Tampere w Finlandii. Lulu Ranne, która w rządzie jest reprezentantką narodowo-konserwatywnej Partii Finów, oznajmiła, że władze przeanalizują, w jakim terminie i przy użyciu jakiej techniki modernizacja kolei do europejskiego standardu byłaby wykonalna.

Nie ujawniła jednak ani kiedy analiza będzie gotowa, ani kiedy pierwsze pociągi dostosowane do europejskiego standardu, tj. węższego rozstawu szyn niż fiński, mogłyby przejechać przez Finlandię.

W grę wchodzą przede wszystkim projekty UE realizowane wspólnie ze Szwecją.

Jej zdaniem w pierwszej kolejności chodziłoby o modernizację linii wzdłuż zachodniego wybrzeża i krańca Zatoki Botnickiej w kierunku Szwecji. Podobnie priorytetowe są plany poprawy stanu szlaków komunikacyjnych w stronę norweskiego Narwiku, w tym wzmocnienie mostów granicznych umożliwiających przejazd ciężkim pojazdom pancernym.

Obecnie z Zachodu w kierunku Finlandii prowadzi tylko jedna linia kolejowa, ze szwedzkiego Haparanda do fińskiego Tornio. W planach jest poprowadzenie drugiej nitki na północ od Zatoki Botnickiej, tj. od fińskiego Kolari do szwedzkiej Kiruny.

Koleje fińskie stosują rozstaw szyn 1 524 mm, co jest pozostałością po czasach przynależności Finlandii do Imperium Rosyjskiego do 1917 r. Fiński rozstaw szyn jest o 89 mm szerszy od europejskiego i zbliżony do rosyjskiego (1520 mm).

Z Helsinek Przemysław Molik (PAP)/bz

