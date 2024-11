Zachód ostatecznie wyrzuca... Lenina!

Działające od blisko 80 lat Muzeum Lenina w Tampere w niedzielę zakończyło działalność. W weekend wystawę przedstawiającą sylwetkę organizatora i pierwszego przywódcy totalitarnego państwa sowieckiego odwiedziło ponad tysiąc osób. Fińskie muzeum było ostatnią tego typu placówką w krajach zachodnich.

W sobotę i w niedzielę w związku z zakończeniem działalności muzeum wstęp był bezpłatny.

Na miejscu placówki powstanie muzeum stosunków wschodnich – „Nooti” (fin. nota). Według dyrektora Kalle Kallio „noty dyplomatyczne” od wschodniego sąsiada Finlandii na przestrzeni dekad miały szczególny i emocjonalny charakter. Jak przypomniał Kallio, w tym tygodniu za wschodnią granicą się zdenerwowano i w związku z zajęciem przez fiński organ egzekucyjny kilkudziesięciu rosyjskich nieruchomości położonych na terenie Finlandii o wartości wielu milionów euro wystosowano do Helsinek aż dwa takie pisma.

„Rosja robi nam świetny marketing” – ocenił szef placówki, cytowany przez dziennik “Aamulehti”.

Otwarcie nowego muzeum zaplanowane jest na luty przyszłego roku.

Decyzję o zamknięciu Muzeum Lenina, utworzonego na początku 1946 r., podjęto w związku z tym – jak argumentowano – że po ataku Rosji na Ukrainę zmienił się kierunek polityki zagranicznej Finlandii, a wejście kraju do NATO oraz zamknięcie wschodniej granicy w 2023 r. dowodzą, że „czasy zmieniły się radykalnie”. Nowa ekspozycja ma przekrojowo odnosić się do stosunków ze Wschodem, od rewolucji w Rosji w 1917 r. do czasów współczesnych.

Muzeum Lenina w przeszłości odwiedzali również przywódcy państwowi oraz ważne osobistości: „od Breżniewa po Gagarina”, jak niegdyś prezentowano placówkę. Muzeum powstało w historycznym domu robotniczym w Tampere, gdzie w 1905 r. Lenin po raz pierwszy spotkał się ze Stalinem. Po upadku ZSRR muzeum było jedyną na terenie krajów zachodnich pozostałą instytucją upamiętniającą założyciela partii bolszewickiej.

Z Helsinek Przemysław Molik

PAP/ as/