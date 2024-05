Czy hossa na rynku kryptowalut jest tuż za rogiem?

-Wzrost ceny Bitcoina do 65 000 USD zdaje się tchnąć nadzieję w niespokojne rynki kryptowalut.

-Niektóre altcoiny wzrosły o 10% do 20% dzięki powrotowi BTC.

-Inwestorzy zastanawiają się, czy to wznowienie hossy na rynku kryptowalut.

Wzrost ceny Bitcoina (BTC) do 65 000 USD podczas późnych sesji amerykańskich i wczesnych sesji azjatyckich wydaje się naładować rynek kryptowalut. Taki wzrost BTC nie jest zaskoczeniem, ponieważ został przewidziany przez FXStreet w poprzedniej publikacji. Ten nagły wzrost pionierskiej kryptowaluty wyciągnął ukrytych kupujących z ich kryjówek, co skutkowało wzrostem altcoinów takich jak Fantom (FTM) i Near Protocol (NEAR) o około 20% w ciągu ostatniego dnia.

Czy Bitcoin wraca na ścieżkę hossy?

Cena Bitcoina utworzyła wyższy szczyt po zamknięciu dziennej świecy w środę, sugerując przełamanie struktury rynku na korzyść byków, czyli koniec konsolidacji i początek trendu wzrostowego. Ale czy to oznacza, że niedźwiedzie zostały pokonane? Jeszcze nie.

Chociaż oznaki ruchu kierunkowego są widoczne, inwestorzy muszą obserwować nierównowagę w przedziale od 67 937 USD do 70 024 USD. Ten obszar zawiera również najwyższy poziom wszech czasów (ATH) z 2021 roku, co czyni go krytycznym obszarem do pokonania. Jeśli cena Bitcoina zdoła przekształcić tę nierównowagę w poziom wsparcia, byłby to początek hossy i sugerowałby, że nowy ATH jest tuż za rogiem.

Prawdopodobne jest, że będzie walka wokół psychologicznego poziomu 70 000 USD oraz ATH wynoszącego 73 949 USD. Decydujące przełamanie w połączeniu z silnym naciskiem na kupno będzie kluczowe, aby cena Bitcoina osiągnęła nowe ATH.

Krajobraz altcoinów

Jak widać na poniższym obrazku, Jito (JTO), Fetch.AI (FET), Fantom (FTM), Sei (SEI) i wiele innych altcoinów zarejestrowało już wzrosty o ponad 20% w ciągu mniej niż 30 godzin.

Jest mało prawdopodobne, że altcoiny zatrzymają się i pozwolą kupującym na zakup. Jednak inwestorzy muszą zachować ostrożność, ponieważ potencjalny spadek może nastąpić, gdy BTC wejdzie w strefę nierównowagi 67 937 USD do 70 024 USD. Niewielkie cofnięcie BTC w tym miejscu może być kluczowe dla kupujących altcoiny, aby dokonać akumulacji.

Niektóre sektory, które mogą wznowić swój byczy wygląd:

-Sztuczna inteligencja (AI): Altcoiny takie jak Render (RNDR), Fetch.AI (FET), Arkham (ARKM), Worldcoin (WLD) i inne.

-Rzeczywiste aktywa (RWA): Z wejściem BlackRock do przestrzeni tokenizowanych aktywów, ta kategoria zanotowała ogromny boom. Ondo (ONDO), Pendle (PENDLE), Polymesh (POLYX), Centrifuge (CFG) i inne są dobrymi wyborami na nadchodzącą hossę.

-Monety meme: Krypto oparte na motywach psa lub kota, czyli ogólnie monety meme, były główną siłą, z którą należy się liczyć. Nowoczesne monety meme, takie jak dogwifhat (WIF), Book of Memes (BOME), Myro (MYRO), Wen (WEN) i inne, to tokeny, które zyskały dużą popularność w krótkim czasie. Ale monety meme, takie jak Pepe (PEPE) i Floki Inu (FLOKI), poprzednie altcoiny cyklu, mogą mieć znacznie większe i stosunkowo stabilne zyski w porównaniu.

-Blue-chip altcoiny: Z wyjątkiem Ethereum (ETH) i Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Fantom (FTM) i inne tokeny DeFi mają ogromny potencjał, zakładając, że rynek byka się rozpoczął.