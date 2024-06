Granice w oblężeniu. Migranci wzięli Polskę w dwa ognie

Okolice przystanku autobusowego w Czerlonce w województwie podlaskim w gminie Białowieża stały się w pewnym sensie „punktem zbiorczym”, gdzie migranci wypełniają podania o azyl i długie godziny czekają na Straż Graniczną – alarmuje portal wPolityce.pl

Zgłosiła się do nas radna sołecka i sołtys Czerlonki w gm. Białowieża, poprosiła nas o pomoc w nagłośnieniu tematu, bo nikt im nie chce pomóc. Praktycznie codziennie, przez większość dnia na przystanku przesiadują imigranci, którym udało się nielegalnie przedostać przez granicę. Ludzie boją się wyjść wieczorami na ulice, a przez to że przystanek jest ciągle okupowany dzieci boją się tam stanąć, by zabrał ich autobus szkolny. Jak twierdzi radna i sołtys Białowieży, dzieję się tak przez organizację @PodlaskieOPH i inne im pomagające. Mają oni swój „alarmowy” numer WhatsApp rozsyłać na grupach imigranckich, sam numer przekazują też innym imigrantom, Ci imigranci którym pomogli.