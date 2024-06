Nieważne koszty, ważna idea

Kara za emisję dwutlenku węgla to podstawa unijnej polityki klimatycznej, dlatego apel posłów Zjednoczonej Prawicy do premiera Donalda Tuska, by zablokował system handlu emisjami w Unii Europejskiej, pozostanie bez echa.

I nie chodzi tylko o to, że Koalicja Obywatelska (wcześniej jako Platforma Obywatelska) od początku istnienia tego systemu (EU ETS) go popierała, więc trudno liczyć obecnie na zmianę stanowiska. Nie chodzi także o to, że - wbrew szumnym zapowiedziom - Donald Tusk niewiele może załatwić w Komisji Europejskiej. Problemem jest to, że bez EU ETS czyli uprawnień do emisji CO2 tak naprawdę ani w poszczególnych krajach ani w poszczególnych sektorach gospodarki nie byłoby „motywacji” do realizacji zielonej rewolucji.

Zwłaszcza że ani dla Komisji Europejskiej, ani dla ideologów i zwolenników ratowania klimatu największe znaczenie ma osiągnięcie celu czyli doprowadzenie do zeroemisyjności kontynentu w połowie wieku, a tak „przyziemne” kwestie jak koszty działalności gospodarczej, wydatki i obciążenie społeczeństwa schodzą na dalszy plan. Liczy się tylko to, by ten kto emituje, płacił karę, bo trzeba za wszelką cenę ratować „płonącą planetę”.

Polska na systemie ETS straci 100 mld zł!

Dlatego system handlu emisjami jest nie do zatrzymania. Najpierw objął energetykę i przemysł ciężki, ale już wkrótce dotknie każdego, bo obejmie za trzy lata budownictwo, transport i ciepłownictwo. I nawet kryzys energetyczny dwa lata temu (wywołany agresją Rosji na Ukrainę) nie zmienił podejścia unijnych władz i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen do EU ETS. Wręcz przeciwnie - przyjęto przepisy rozszerzające działanie tego systemu właśnie w 2027 roku. I oczywiście bez odpowiednio rzetelnej i obiektywnej oceny ich skutków.

Wszystko to odbyło się przy wsparciu głównego ugrupowania w Europarlamencie, jakim jest EPL, do którego należą Koalicja Obywatelska i PSL. A obowiązek zakupu pozwoleń na CO2 przez niemal każdego emitenta ma być – jak to ładnie nazywają urzędnicy brukselscy - zachętą do zmian.

Po niedzielnych wyborach EPL pozostaje wiodącą siłą w Strasburgu.

Agnieszka Łakoma