Niższa od prognoz inflacja w USA uderza w dolara

Inflacja CPI w USA w maju wyhamowała z 3,4 proc. do 3,3 r/r. Ceny konsumenckie w porównaniu z poprzednim miesiącem nie wzrosły. To pierwszy taki przypadek od niemal dwóch lat. Kluczowy z punktu widzenia terminu pierwszej obniżki stóp przez Fed i perspektyw kursu dolara wskaźnik bazowy przybrał dynamikę 0,2 proc. m/m. Utrzymanie takiej wartości w średnim terminie wystarcza do zrealizowania celu inflacyjnego. Roczna dynamika inflacji bazowej spadła z 3,6 proc. r/r do najniższego od września 2021 r. poziomu 3,4 proc. r/r.

Dzisiejsze dane na każdym polu wypadły poniżej mediany rynkowych prognoz. Podsyca to nadzieje na wrześniową obniżkę stóp Fed. Wycena jej prawdopodobieństwa ponownie zbliża się do 65 proc., podcinając skrzydła mocnemu w minionych dniach dolarowi. Poturbowany złoty również łapie oddech. Kurs USD/PLN, który ostatnio naruszał 4,05, spada do 4,0. EUR/PLN cofa się z okolic 4,35.

Znika jeden z czynników zagrożenia, który mógł powstrzymywać inwestorów od szukania okazji w przecenie na rynkach wschodzących. Kolejnym jest wieczorne posiedzenie Fed. Nie może być mowy o cięciu stóp, a w centrum uwagi znajdzie się rewizja projekcji dot. stóp procentowych. W marcu na 2024 r. zakładano trzy cięcia, lecz siła koniunktury i presji inflacyjnej opóźnią luzowanie. Inwestorzy są jednak oswojeni z taką perspektywą, co sprawi, że FOMC, podobnie jak miało to zazwyczaj miejsce w minionych miesiącach, może nie dodać dolarowi wiatru w żagle.

Wraz z wygasaniem rynkowego zamieszania złoty powinien odrabiać straty. Prognozy Cinkciarz.pl dotyczące EUR/PLN, które agencja Bloomberg uznaje za najtrafniejsze na świecie, zakładają ustabilizowanie się kursu euro w pobliżu wiosennych minimów. Kurs dolara może mieć więcej przestrzeni do zniżek. Według naszego fintechu, wraz z wygasaniem inflacji i słabnięciem gospodarki otwierającym Fed furtkę do obniżek, USD/PLN powinien w drugiej części roku zniżkować w kierunku 3,85.

Bartosz Sawicki, analityk fintechu Cinkciarz.pl