5 kryptowalut, od których warto zacząć przygodę z krypto!

Bitcoin powstał w 2009 roku. Po nim pojawiały się kolejne kryptowaluty. Rynek rozwija się dynamicznie i dziś istnieje na nim ponad 20 tysięcy coinów. Wzrost wartości BTC sprawił, że cyfrowymi aktywami zainteresowało się wiele osób. Obecnie rynek znajduje się w trendzie spadkowym i wbrew pozorom może być to dobry czas na rozpoczęcie inwestowania w kryptowaluty. Wiele ugruntowanych coinów można kupić taniej i oczekiwać na wzrosty. Na których krypto warto więc skupić się na początek?

Krótka historia kryptowalut, czyli jak zdobyły popularność

Choć dzisiaj kryptowaluty kojarzą się z nowoczesną technologią, sam pomysł wcale nie jest nowy. Idea pochodzi z lat 80-tych. Wtedy chodziło o walutę, którą można byłoby przesyłać anonimowo, bez wykrycia, z pominięciem scentralizowanych podmiotów – czyli banków.

Pierwowzór dzisiejszych kryptowalut powstał w 1995 roku. Pierwszy anonimowy kryptograficzny pieniądz elektroniczny nosił nazwę Digicash. Trzy lata później stworzono Bit Gold, nazywany prekursorem Btcoina. Żaden z tych projektów nie mógł jednak działać bez centralnej instytucji.

Ten problem rozwiązał dopiero dekadę później Satoshi Nakamoto. To anonimowa osoba lub grupa osób, odpowiedzialna za opracowanie Bitcoina. Pierwszy blok wydobyto 3 stycznia 2009 roku i w tym samym momencie oficjalnie uruchomiono blockchain.

Początkowo Bitcoin nie miał żadnej wartości pieniężnej, a uzyskać go mogli jedynie górnicy poprzez wydobycie. Pierwsza ekonomiczna transakcja odbyła się 22 maja 2010 roku, kiedy mieszkaniec Florydy zamówił dwie pizze o wartości 25 USD i zapłacił za nie 10 000 BTC.

W 2011 roku zaczęły powstawać kolejne sieci – Litecoin i Ethereum. Twórcy ulepszali kod łańcucha bloków Bitcoina, aby dostosować go do różnych zastosowań.

Od momentu, gdy BTC trafił na giełdy w 2010 roku, jego wartość stale rosła i spadała, aby w 2021 roku osiągnąć historyczne maksimum na poziomie ponad 67 tysięcy dolarów.

Od tej pory powstało wiele nowych kryptowalut. Jedne z nich zyskały mocną pozycję na rynku, inne upadły lub okazały się oszustwem. Technologia jednak wciąż się rozwija, a deweloperzy dążą do zmniejszenia negatywnego wpływu krypto na środowisko naturalne.

5 kryptowalut dobrych dla początkujących

W jakie kryptowaluty warto zainwestować na początku? Aby podjąć decyzję, warto najpierw określić swój cel:

• Do inwestycji długoterminowych uznawanych za mniej obarczone ryzykiem najlepiej wybrać kryptowaluty o mniejszej zmienności, z potencjałem wzrostu.

• Natomiast do krótkich transakcji mających przynieść szybsze zyski nadają się cyfrowe waluty o większych wahaniach cen.

Bitcoin (BTC)

BTC to największa kryptowaluta na świecie, jest pierwszym wyborem dla wielu inwestorów. Kapitalizacja rynkowa Bitcoina wynosi około 3 biliony dolarów. Od momentu wprowadzenia kryptowaluty na rynek jej cena wzrosła o ponad 9 milionów procent. Obecnie panuje trend spadkowy, co oznacza, że może być to odpowiedni moment na otwarcie transakcji. Ze względu na odporność Bitcoina na wahania cen, to kryptowaluta możliwa do wykorzystania w inwestycji długoterminowej.

Ethereum (ETH)

ETH to druga po Bitcoinie kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej. Jest wiodącym altcoinem i jedną z najpopularniejszych walut wirtualnych. Niedawno ETH przeszło aktualizację, w wyniku której zmieniono mechanizm konsensusu z proof of work na proof of stake. Dzięki temu kryptowaluta stała się bardziej przyjazna środowisku.

Ripple (XRP)

Kryptowaluta Ripple to otwarty system płatniczy, który powstał, aby ułatwić płatności międzynarodowe. Umożliwia tanie transfery bez pośredników w postaci banków czy innych sieci narzucających opłaty. Bezpośrednim, scentralizowanym konkurentem projektu jest SWIFT.

Tokenem wykorzystywanym do wykonywania transakcji jest XRP. Ripple ze względu na użyteczność ma istotny potencjał wzrostu. Stopniowo system ten wprowadzają instytucje finansowe. Korzystają z niego już BBVA, SEB, Start One Credit Union i Cambridge Global Payments.

Cardano (ADA)

Twórcą Cardano jest osoba odpowiedzialna za rozwój Ethereum – Charles Hoskinson. ADA działa w technologii blockchain Ouroboros, przyjaznej dla środowiska. Celem projektu jest stworzenie platformy dla smart kontraktów, która ma dostarczać bardziej zaawansowane funkcje niż opracowane wcześniej protokoły.

W wyniku tego sieć Cardano zapewnia niskie opłaty i szybkie potwierdzanie transakcji. Jako kryptowaluta z wysoką użytecznością i przyjazna środowisku, ma szansę na wzrosty w przyszłości.

Shiba Inu (SHIB)

Kryptowaluta powstała w ramach żartu, nawiązując do popularnego mema z psem rasy Shiba Inu – Doge. Jest przedstawicielem grupy tzw. memecoinów. Projekt stworzono na blockchainie Ethereum. To relatywnie nowa krypto, bo jej początki sięgają roku 2020. Przez ponad dwa lata obecności na rynku coin zebrał zaangażowaną społeczność i to pozwala sądzić, że cena może jeszcze nie raz pozytywnie zaskoczyć.

W przyszłości twórcy Shiba Inu mają w planach uruchomić zdecentralizowaną platformę wymiany, ShibaSwap. Pozwoli użytkownikom na stakowanie kryptowaluty, aby w zamian zyskać nagrody. To również kryptowaluta, która może okazać się dobra do inwestycji długoterminowych.

Gdzie zacząć inwestowanie w krypto?

W sieci działa wielu brokerów i platform handlowych. Niestety nie każdy z tych podmiotów funkcjonuje uczciwie. Rynek kryptowalut jest zdecentralizowany, co oznacza, że żadna instytucja finansowa nie sprawuje nad nim bezpośredniej kontroli. Aby więc handlować bezpiecznie, warto wybierać zaufane giełdy. Jedną z nich jest AvaTrade, broker obecny na rynku od 2006 roku. W ofercie znajdują się najpopularniejsze kryptowaluty, w które warto zainwestować na początku swojej drogi w branży. Warto jednak pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem utraty zainwestowanych środków – nie należy inwestować pieniędzy, na których utratę nie możemy sobie pozwolić.