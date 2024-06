Kwasica ketonowa, czyli dlaczego należy leczyć cukrzycę

Cukrzyca - stan upośledzonej produkcji insuliny oraz uniewrażliwienia tkanek na działanie tego hormonu – jest niezwykle poważnym problemem. Na szczęście istnieją skuteczne metody, a także narzędzia pomagające kontrolować schorzenie.

Ważne jednak, aby skrupulatnie stosować się do zaleceń dietetyka oraz diabetologa, gdyż niewyrównana cukrzyca jest stanem zagrażającym życiu.

Czym jest kwasica ketonowa?

To zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu, rozpoznawane w przypadku spadku pH krwi poniżej 7,35 (norma 7,35-7,45). Polega na zbyt dużym nagromadzeniu się ciał ketonowych.

To jedno z najgroźniejszych powikłań nieleczonej cukrzycy i wynika przede wszystkim z nagłego oraz dużego niedoboru insuliny. To powoduje, że stężenie glukozy we krwi znacznie wzrasta i dochodzi do szeregu niekorzystnych przemian białek i tłuszczów, co w konsekwencji prowadzi także do odwodnienia oraz zaburzeń elektrolitowych.

Jak ją rozpoznać?

Bagatelizowanie roli przyjmowania insuliny jest najczęściej wynikiem braku odpowiedniej wiedzy oraz nieprzywiązywania uwagi do diety i farmakoterapii, braku wcześniejszego rozpoznania choroby czy obawy przed tyciem (insulina jest hormonem anabolicznym).

Wśród innych przyczyn rozwoju kwasicy ketonowej wymienia się:

• Zaprzestanie stosowania insuliny (głodzenie, wymioty)

• Nieprawidłowe stosowanie insuliny

• Ciężkie zakażenia bakteryjne, wirusowe lub grzybicze

• Zawał serca

• Udar mózgu

• Zapalenie trzustki

• Nadużywanie alkoholu

• Ciążę

Charakterystycznym objawem kwasicy metabolicznej jest także nieprzyjemny zapach moczu spowodowany obecnością ciał ketonowych. Towarzyszy temu hiperglikemia (powyżej 250 mg/dl), rozpoznawalny zapach acetonu z ust, odwodnienie, niskie ciśnienie krwi, przyspieszona akcją serca, trudności z oddychaniem (najpierw przyspieszony i głęboki oddech, później płytki).

Koniecznie do szpitala

W przypadku zaobserwowania u siebie niektórych objawów konieczna jest wizyta w szpitalu, gdyż jest to stan prowadzący do uszkodzenia wielu narządów, a nawet śpiączki.

Jak zatem dbać o siebie w cukrzycy? Przede wszystkim stosować się do zaleceń przepisanych przez dietetyka oraz diabetologa. Prowadzenie prawidłowej diety oraz zaznajomienie się z właściwymi zasadami podawania insuliny jest pierwszym i zarazem nadrzędnym celem edukacji pacjentów pomagającym utrzymywać cukrzycę w normie.

Filip Siódmiak

»» O zdrowiu i diecie czytaj więcej tutaj:

Jakie owoce chować do lodówki?

„Bez cukru”, a „bez dodatku cukru”. Rozumiesz różnicę?

Jak przechowywać miód, aby nie stracił swoich właściwości?