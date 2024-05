"Afery audytorów"! Wynagrodzenia vs. wyniki sprawozdań

Opublikowane we wtorek badanie „Reward for Failure” pokazuje standard prac brytyjskich audytorów i dowody na to, że „nie podnieśli oni alarmu w przypadku 75 proc. spółek giełdowych, które później zbankrutowały” - podaje portal Accountancyage.

Raport „ Nagroda za niepowodzenie” analizuje sprawozdania 250 spółek notowanych na giełdzie, które w latach 2010–2022 ogłosiły upadłość. Jak potwierdzono, w 70 proc. przypadków audytorzy nie zaalarmowali o możliwej upadłości przedsiębiorstw.

Jak podaje dalej Accountancyage, firmy z Wielkiej Czwórki: Deloitte, PwC, KPMG, i EY, zgarniające łącznie 96 proc. opłat za audyt FTSE 350 w 2022 r. – wypłaciły w podobnym czasie kadrze kierowniczej olbrzymie pakiety wynagrodzeń.

Brytyjski sektor audytu jest nękany niskimi standardami, bezzębnym organem regulacyjnym, konfliktami interesów i słabymi sankcjami za nadużycia – mówi profesor Adam Leaver, dyrektor Laboratorium Reformy Audytu.

Po raz pierwszy naukowcy wzięli pod lupę jednocześnie wyniki spółek i wysokie płace audytorów, co wykazało, że zatrudnieni w Wielkiej Czwórce są nagradzani finansowo za niższe standardy.

Jak dodaje portal, kary za nadużycia są tak niskie, że w istotny sposób nie wpływają na wynagrodzenie biznesowego partnera.

„W latach 2015–2022 kary te wynosiły średnio zaledwie 0,16% przychodów i 0,85% zysków firm z Wielkiej Czwórki. - podaje dalej portal Accountancyage

Co ciekawe rząd w Wielkiej Brytanii miał opublikować białą księgę i przywrócić zaufanie do tamtejszych audytorów, jednak później usunięto te zobowiązania z programów legislacyjnych.

Na podstawie Accountancyage