"Przepycha kolanem Mercosur". Skandal w UE z udziałem Ursuli von der Leyen

Ursula von der Leyen „przepycha” umowę z Mercosur w Parlamencie Europejskim, by do 20 grudnia przedstawić ją w Brazylii. Mimo wcześniejszych ustaleń, we wtorek będzie procedowany wniosek o przyspieszenie klauzul ochronnych. Porozumienie jest w interesie Niemiec i, paradoksalnie, Francji - podaje RMF FM.

Wniosek o przyspieszenie procedur

W Parlamencie Europejskim odrzucono wniosek 145 eurodeputowanych, którzy domagali się skierowania umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). W tej sprawie zapadła decyzja, że eurodeputowani nie mogą składać poprawek do umowy, a mogą głosować jedynie „tak” lub „nie”.

To, w jakim kierunku idzie sprawa umowy Mercosur jest absolutnym skandalem i łamaniem standardów PE - powiedział w rozmowie z dziennikarką RMF FM eurodeputowany PSL Krzysztof Hetman.

Niemcy chcą przyśpieszenia podpisania umowy

Wniosek o szybką ścieżkę złożyła dzisiaj Europejska Partia Ludowa (EPL), a konkretnie jej szef, Niemiec Manfred Weber. Jak podaje korespondentka RMF FM - to jednak Ursula von der Leyen zaangażowała EPL w tę sprawę, wykorzystując ją do „przepychania” porozumienia z Mercosur w Parlamencie Europejskim, mimo kontrowersji.

Ursula von der Leyen miała wykonać w zeszłym tygodniu telefon do Metsoli, by ta zarówno zablokowała inicjatywę skierowania umowy do TSUE, jak i przyspieszyła procedowanie klauzul.

Na umowie zależy głównie Niemcom, w związku z czym zyskała określenie „krowy za samochody”.

RMF FM, jb