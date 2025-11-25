Tąpnięcie na rynku ropy! Nowa cena

Ceny ropy na giełdach paliw spadają we wtorek, a w centrum uwagi inwestorów są postępy w rozmowach pokojowych dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na I 2026 kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 58,49 USD, niżej o 0,59 proc.

Brent na ICE na I jest wyceniana po 63,00 USD za baryłkę, niżej o 0,58 proc.

Okiem inwestora

Inwestorzy oceniają postępy w rozmowach pokojowych dotyczących Ukrainy, które mogą utorować drogę do zwiększenia dostaw ropy na globalne rynki paliw.

Zełenski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w poniedziałek, że po rozmowach ukraińskiej delegacji z przedstawicielami USA i Europy w Genewie liczba punktów amerykańskiej propozycji pokojowej została zmniejszona i nie wynosi już 28.

Zełenski zaznaczył, że dokument wciąż potrzebuje dopracowania.

Wciąż jest nad czym wspólnie pracować – to bardzo trudne – aby przygotować dokument końcowy, i trzeba to zrobić godnie. I doceniamy, że większość świata jest gotowa nam pomagać, a strona amerykańska jest nastawiona konstruktywnie. Wczoraj praktycznie przez cały dzień trwały spotkania – to była trudna, niezwykle szczegółowa praca– wskazał.

USA

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przedstawiła w ubiegłym tygodniu prezydentowi Zełenskiemu plan pokojowy liczący 28 punktów i naciska na niego, by zaakceptował go najpóźniej do czwartku.

Plan został odebrany jako idący na rękę Rosji, choć amerykańscy urzędnicy zastrzegają, że może on jeszcze podlegać zmianom.

Komentarz Unii Europejskiej

Europejscy liderzy odpowiedzieli w niedzielę na amerykański plan, przedstawiając swoją wersję projektu.

Propozycja wprowadza pewne modyfikacje wobec amerykańskiej propozycji m.in. w sprawie ograniczenia liczebności ukraińskiej armii i zakłada gwarancje podobne do tych z art. 5 NATO.

Działania, nie tylko rozmowy

Tymczasem amerykański sekretarz sił lądowych Dan Driscoll przyjechał do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich na rozmowy z szefem wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) i delegacją Rosji - wynika z informacji CBS News, która powołuje się na anonimowych urzędników i dyplomatów.

Analitycy

Analitycy wskazują, że jeśli ostatecznie dojdzie do porozumienia, sankcje Zachodu wobec Rosji mogą zostać złagodzone, a to potencjalnie zwiększy podaż ropy na rynkach paliw, które już i tak borykają się z nadmiarem tego surowca.

Rozmowy pokojowe nadal będą miały znaczenie dla rynków ropy - wskazuje Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Groep NV. Każdy pozytywny postęp w rozmowach niesie jednak ze sobą ryzyko dalszego spadku notowań ropy - dodaje.

Ropa naftowa

Ropa naftowa - jak przypominają analitycy - straciła w tym roku na wartości, a zniżki notowań surowca odzwierciedlają rosnącą produkcję - zarówno ze strony krajów sojuszu OPEC+, jak i innych dostawców ropy.

