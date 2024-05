Eksport polskiej żywności kwitnie

Sprzedaliśmy za granicę towary o łącznej wartości 51,8 mld euro, co przekłada się na 236 mld zł - podało w poniedziałek na portalu X Ministerstwo Rolnictwa. Chodzi o eksport towarów rolno-spożywczych.

„Czy wiecie, że 2023 rok był rekordowy dla Polski pod względem eksportu towarów? Sprzedaliśmy za granicę towary o łącznej wartości 51,8 mld euro, co przekłada się na 236 mld zł! Oto lista towarów, których sprzedajemy najwięcej: mięso i przetwory mięsne, produkty mleczne, pieczywo i wyroby piekarnicze, jaja, czekolada i wyroby czekoladowe” - wyliczył resort w wieczornym wpisie na X.

Jak dodał, ponad 70 proc. naszego eksportu (towarów rolno-spożywczych - PAP) trafia do UE, ale z roku na rok rośnie również eksport na inne rynki.

„Integracja z UE i dostęp do unijnego rynku spowodowały znaczący wzrost eksportu polskiego handlu rolno-spożywczego. Dzięki łatwiejszemu przepływowi dóbr, modernizacji gospodarstw, unowocześnieniu przetwórstwa rolno-spożywczego oraz pozyskanych inwestycji unijnych, Polska należy do ścisłej czołówki europejskiej w wielu branżach produkcji” - czytamy we wpisie Ministerstwa Rolnictwa.

