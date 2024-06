Polska traci kolejny terminal zbożowy: Wejdą Niemcy?

Kurczy się sieć terminali zbożowych w portach. Pisaliśmy już o niepewnym losie tych w Gdyni i Gdańsku, teraz okazuje się, że zniknie i ten w Szczecinie - pisze w poniedziałek „Rzeczpospolita”.

Jak ustaliła gazeta, elewator zbożowy Andreas w Porcie Szczecin ma zostać sprzedany i wycofany z eksploatacji. Jego kupcem ma być amerykańska firma, producent klejów, która chce zlikwidować terminal do przeładunku zbóż i przechowywać tam składniki do produkcji klejów.

Kluczowy produkt

Dziennik zwrócił uwagę, że elewator jest własnością prywatnej firmy, trudno zatem podważać jej decyzję. Ale, jak zauważyła „Rzeczpospolita”, oznacza ona też, że z mapy znika jeden z kluczowych punktów przeładunku polskich zbóż i pasz kierowanych na eksport. Rocznie dotyczy to nawet 650 tys. ton produktów rolnych, co w skali całego polskiego eksportu oznacza jakieś 6 proc. Według gazety regionalnego znaczenia elewatora nie sposób przecenić: obsługiwał on lwią część producentów z Zachodniego Pomorza, Wielkopolski czy Lubuskiego.

Istotne dla handlu

„Rzeczpospolita” zaznaczyła, że terminale zbożowe w polskich portach stały się w ostatnich latach jednym z kluczowych elementów infrastruktury handlu: poza eksportem polskich producentów miały też służyć jako okno na świat dla tranzytu z Ukrainy. „Tymczasem sytuacja w portach wydaje się komplikować niemal z miesiąca na miesiąc” - zauważyła gazeta.

Niemcy w grze

Warto też wskazać, że w sytuacji zaniku polskich terminali zbożowych tę część obrotu mogą przejąć nasi zachodni sąsiedzi - w sytuacji braku odpowiedniej infrastruktury transfer zbożowy chętnie przejmą dysponujący nią Niemcy!

PAP/ as/

