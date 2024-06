Czerwono-zielona Skandynawia

W przeciwieństwie do innych krajów Europy w Danii, Finlandii i Szwecji sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego odniosły ugrupowania czerwono-zielone. Dla skandynawskich wyborców ważna była ochrona klimatu, nie migracja - oceniła ekspertka duńskiej organizacji Think Tank Europa Christine Nissen.

Jak zauważyła w Danii nawet partie lewicowe postanowiły mówić o pewnych ograniczeniach w liczbie przyjmowanych uchodźców.

Wyborcy w Skandynawii doszli do wniosku, że zielona transformacja może pomóc uniezależnić się od rosyjskich źródeł energii. Klimat i bezpieczeństwo były najważniejszymi tematami tej kampanii wyborczej - podkreśliła Nissen.

Jej zdaniem słaby wynik socjaldemokratów premier Mette Frederiksen oraz spadek poparcia dla jej koalicjantów, Partii Liberalnej oraz partii Umiarkowani, znajdzie odzwierciedlenie w polityce krajowej.

»» O wynikach eurowyborów w Szwecji czytaj tutaj: Szwedzi nie chcą swexitu. Powiał lewicowy wiatr

W Danii sensacyjne zwycięstwo odniosła czerwono-zielona Socjalistyczna Partia Ludowa.

Premier Frederiksen po lewej stronie sceny politycznej ma poważną konkurencję - zaznaczyła analityczka.

Jednocześnie na pytanie PAP, czy gorszy wynik duńskich socjaldemokratów przekreśla szansę Frederiksen na wysokie stanowisko w przyszłej Komisji Europejskiej, odpowiedziała, że „trudno powiedzieć”. .

Daniel Zyśk (PAP)/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Fala zwolnień sunie przez Niemcy

Złe wieści dla Polaków z kredytami

Dezubekizacja do śmieci: Sądy zwracają miliardy

Zaczęło się! Migrant z Rwandy demolował auta w stolicy