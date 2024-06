KNF: Widać nowe ryzyka dla sektora bankowego

Modele biznesowe banków powinny cechować się elastycznością, gotowością na różne scenariusze rozwoju oraz oswoić się z nowymi ryzykami związanymi m.in. z rozwojem nowych technologii.

Tak wyglądają najnowsze wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Wyartykułował je Jacek Jastrzębski, szef KNF, podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Główną odpowiedzią na niepewność jest adaptacyjność. „Nie wystarczy się zmieniać, trzeba się zmieniać szybciej, niż zmienia się otoczenie. Tego oczekujmy od rynku i od samych siebie” – powiedział Jastrzębski.

Kluczem zdrowy charakter modeli biznesowych

Podkreślił, że w dobie rosnącej niepewnośc z perspektywy funkcjonowania nadzoru finansowego bardzo ważne jest skoncentrowanie się w znacznie większym stopniu na modelach biznesowych nadzorowanych podmiotów. „Obecnie nie wystarczy posiadanie strategii, konieczne jest posiadanie całego portfolio strategii – trzeba na bieżąco budować, aktualizować całe ewoluujące portfele strategii, tak, by dobierać te, które wydają się być adekwatne do bieżącej sytuacji” – dodał Jastrzębski

Ocenił, że podmioty, które maksymalizują swoje zyski w krótkim okresie, w długim okresie okazują się dużo mniej odporne. Powiedział, że konieczne jest dbanie o siłę bilansów banków, ale nadzór bierze też pod uwagę zdolności banków do finansowania gospodarki.

Zdaniem Jastrzębskiego, obszerność regulacji może stawać się nową kategorią ryzyka dla podmiotów sektora finansowego. W jego opinii, sektor bankowy musi przyzwyczaić się do mierzenia się z nowymi ryzykami, pochodzącymi z poza branży, np. z finansowania zrównoważonego rozwoju, czy czynnikami związanymi z rozwojem nowych technologii.

Jest przestrzeń do dalszej konsolidacji

Jastrzębski poinformował, że KNF nie ma wizji, jeśli chodzi o poziom optymalnej koncentracji na rynku bankowym, przy czym głównym potencjalnym ryzykiem w tym obszarze jest utworzenie się podmiotów typu „too big to fail”. „Wydaje mi się, że przestrzeń do konsolidacji nadal istnieje. (…) Nie jesteśmy jeszcze na takim poziomie, na jakim dalsza konsolidacja mogłaby stanowić czynnik ryzyka z punktu widzenia nadzoru ostrożnościowego. Raczej patrzymy na to w kategoriach odwiecznej gry pomiędzy konkurencyjnością a rentownością” – wskazał szef KNF

Dodał, że konsolidacja w naturalny sposób będzie sprzyjać rentowności. Ciemniejszą stroną jest może być spadek konkurencji na rynku. Jastrzębski broni pewnej roli państwa w polskim sektorze bankowym, ponieważ na naszym rynku nie pojawił się jeszcze kapitał prywatny w takiej skali, żeby mógł uzupełnić rolę kapitału z udziałem Skarbu Państwa.

Źródło: PAP

Oprac. GS