Co dostaliście od Mikołaja? "Kowalski dostanie rachunek za emisje CO2"

Kolejny hit z worka świętego: Unia Europejska wciska nam obowiązek ocieplania budynków, bo stare chałupy rzekomo trują atmosferę.

Drodzy czytelnicy, minęły mikołajki – to święto, kiedy dzieciaki czekają na słodycze, a dorośli na drobne upominki. Pamiętacie? 6 grudnia, czerwony płaszcz, broda, worek pełen radości. Cóż, w tym roku Mikołaj musiał mieć kryzys tożsamości, bo zamiast czekoladek czy skarpet zrzucił na nas paczkę z Brukseli. I to nie byle jaką – pełną unijnych regulacji klimatycznych. Ho, ho, ho! A raczej: drogo, drogo, drogo!

Zacznijmy od głównego „prezentu”: ETS2, czyli rozszerzony system handlu emisjami. Brzmi nudno? To tylko pozory. Już za chwilę ten cudowny mechanizm obejmie ogrzewanie domów i transport. Kowalski, który grzeje węglem czy gazem, dostanie rachunek za emisje CO2

Daniel Obajtek, europoseł PiS, były prezes Orlenu

Pełny artykuł dostępny dla subskrybentów Sieci Przyjaciół: Co dostaliście od Mikołaja? „Płać więcej za ciepło, bo planeta płacze. Ding! – dodatkowa opłata za dym”

wpolityce, jb