UOKiK: 94 proc. pomp ciepła nie spełnia wymagań!

94 proc. pomp ciepła, skontrolowanych przez UOKiK, Inspekcję Handlową i Krajową Administracją Skarbową, nie spełniło wymagań formalnych; 463 urządzenia zatrzymano na granicy.

W ramach wspólnego projektu realizowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcje Handlową i Krajową Administrację Skarbową skontrolowano 564 pompy ciepła (36 różnych modeli) produkowane poza Unią Europejską. Celem tych działań jest zapobieżenie pojawieniu się na naszym rynku urządzeń niespełniających wymogów.

„Akcją objęliśmy pompy ciepła przywożone do Polski transportem morskim, drogowym i lotniczym w oddziałach celnych na terenie całego kraju. Najwięcej pomp trafiło na granicę drogą morską. Zweryfikowaliśmy, czy urządzenia mają prawidłowo sporządzone etykiety efektywności energetycznej, karty informacyjne produktu, dokumentację techniczną oraz czy posiadają oznakowanie CE i deklarację zgodności. Jeśli pojawiały się nieprawidłowości, kontrolerzy KAS zatrzymywali pompy na granicy” – czytamy w komunikacie UOKiK.

Kłopoty z dokumentacją i bezpieczeństwem

„Najwięcej ujawnionych nieprawidłowości dotyczyło dokumentacji: braku lub nieprawidłowo sporządzonych deklaracji zgodności UE oraz kart informacyjnych produktów. W efekcie konsument nie ma wystarczających danych, by podjąć świadomą decyzję o zakupie. Nie wie również, czy producent deklaruje spełnianie unijnych wymagań” – zauważył UOKiK.

Na granicy zatrzymano też 463 pompy ciepła niespełniające obowiązujących wymagań bezpieczeństwa. Ostatecznie 101 pomp zostało dopuszczonych do obrotu – z czego 62 po działaniach naprawczych, np. uzupełnieniu dokumentacji.

Pod lupą również umowy

Jak zaznaczył cytowany w komunikacie prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, urząd przygląda się rynkowi urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym pompom ciepła, ale to niejedyne działania dotyczące tego rynku. „Od kilku miesięcy monitorujemy również sposoby zawierania umów, ich warunki oraz informacje, jakie otrzymują konsumenci decydujący się na ten system ogrzewania” – wyjaśnił Chróstny.

Prezes UOKiK prowadzi obecnie 18 postępowań dotyczących pomp ciepła. Są to głównie postępowania wyjaśniające i dotyczą niedozwolonych postanowień wzorców umów, nierespektowania prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, nieprzekazywania istotnych informacji niezbędnych konsumentom do podjęcia decyzji o zakupie (w tym dotyczących gwarancji, przewidywanych efektów eksploatacji instalacji, wyników audytu), a także wprowadzania w błąd co do charakteru, zakresu i wartości dofinansowań.

Ważne informacje na etykiecie

UOKiK radzi, by kupując pompę ciepła: sprawdzać dane na etykiecie efektywności energetycznej i karcie produktu – znaleźć je można na produkcie i na stronie www sprzedawcy; upewnić się, że etykieta zawiera dane dostawcy, czyli producenta lub importera – ułatwi to dochodzenie praw w przypadku usterki urządzenia; wpisać nazwę modelu w bazie EPREL, czyli w europejskim rejestrze produktów do celów etykietowania energetycznego. W kategorii ogrzewacze pomieszczeń / ogrzewacze wielofunkcyjne – znajdują się tam dodatkowe informacje; nieprawidłowości w oznakowaniu pomp ciepła należy zgłosić Inspekcji Handlowej.

Pompy ciepła to urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii – pobierają energię cieplną z powietrza lub z gruntu i przenoszą je do domowej instalacji grzewcze. Na popularność pomp wśród konsumentów wpływa możliwość obniżenia kosztów ogrzewania, a coraz częściej szukają też oni rozwiązań mających mniejszy negatywny wpływ na środowisko.

