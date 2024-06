Minister zapowiada: wprowadzenie REiT-ów i nowe ETF-y

Ministerstwo finansów pracuje nad rozwiązaniami, które mają służyć rozwojowi rynku kapitałowego – poinformował minister finansów Andrzej Domański podczas Forum Funduszy w Kazimierzu Dolnym.

„Naszym celem jest, by podejmowane w MF działania, których wspólnym mianownikiem jest rozwój rynku kapitałowego, a co za tym idzie funduszy inwestycyjnych pozwoliły na wykorzystanie możliwości związanych z dokonującymi się w globalnej gospodarce i geopolityce przemianami. Jestem przekonany, że prężnie działający rynek kapitałowy stanowi kluczowy element wsparcia wobec wyzwań, przed którymi stoi polska gospodarka” – powiedział minister Andrzej Domański.

Jak ocenił minister, istotnym dla wzrostu udziału finansowania realnej gospodarki za pośrednictwem rynku kapitałowego, a co za tym idzie rozwoju rynków kapitałowych jest uproszczenie otoczenia regulacyjnego.

„W naszej opinii, należy ponownie ocenić istniejące ramy regulacyjne, by zmniejszyć niepotrzebne obciążenia i koszty transakcyjne dla uczestników rynku” – powiedział Domański.

„Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą zmniejszenia o 25 proc. obowiązków sprawozdawczych europejskich spółek. Ponadto, uważamy, że wysiłki na rzecz rozszerzenia jednolitego scentralizowanego nadzoru należy podejmować bardzo ostrożnie. W wielu sytuacjach nie tylko wystarczające, ale i pożądane jest utrzymanie odrębnego nadzoru przy jednoczesnym zwiększaniu mechanizmów konwergencji. Tak samo jak ważne jest utrzymanie krajowych giełd, które są sercem rynku kapitałowego” – dodał minister.

Jak wskazał, umocnieniu pozycji giełdy sprzyjać będzie rozwój oferty produktowej.

„Mając to na uwadze, pracujemy and nową formułą ETF-ów, by były bardziej rozpoznawalne oraz nad wprowadzeniem na warszawską giełdę odpowiedników REiT-ów” – powiedział Domański.