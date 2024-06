Putin jedzie do Korei Północnej zacieśniać więzi

Prezydent Rosji rozpocznie we wtorek dwudniową wizytę w Korei Północnej. To pierwsza podróż Władimira Putina do Pjongjangu od 2000 roku - informuje agencja Kyodo. Putin spotka się z przywódcą KRLD Kim Dzong Unem. Rozmowa dyktatorów będzie dotyczyła m.in. współpracy wojskowej.

W ocenie Jurija Uszakowa, doradcy Putina oba kraje mogą w najbliższych dniach zawrzeć porozumienie o partnerstwie, które obejmie również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i „nie będzie skierowane przeciwko żadnemu państwu trzeciemu” - przekazała agencja Reutera.

Jak dodano, w składzie rosyjskiej delegacji znajdą się m.in. szef MSZ Siergiej Ławrow, minister obrony Andriej Biełousow, a także wicepremier Aleksandr Nowak, pełniący w latach 2012-20 funkcję ministra energetyki.

Po wizycie w Korei Północnej, Putin uda się w podróż do Wietnamu.

W ostatnich miesiącach obserwuje się intensyfikację stosunków Pjongjangu z Moskwą. Kim Dzong Un, który niezmiernie rzadko odbywa podróże zagraniczne, we wrześniu 2023 roku odwiedził Władywostok, gdzie spotkał się z Putinem.

Resort obrony Korei Południowej szacował, że od czasu tego spotkania Korea Północna wysłała do Rosji około 6,7 tys. kontenerów z amunicją z myślą o jej wykorzystaniu podczas wojny z Ukrainą. Ta liczba może przekładać się na około 3 mln pocisków artyleryjskich kalibru 152 mm lub 500 tys. pocisków kalibru 122 mm.

»»Czytaj tutaj: Jest dowód: Kremlowi broń dostarcza Korea Północna

Resort obrony USA ustalił, że Kreml atakuje Ukrainę m.in. północnokoreańskimi pociskami balistycznymi. Amerykańska Agencja Wywiadu Obronnego (DIA) potwierdziła, że szczątki pocisku znalezione w styczniu w okolicach Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy pochodzą z rakiety krótkiego zasięgu wyprodukowanej w Korei Północnej.

