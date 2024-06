Czy resort klimatu uprawia sabotaż branży górniczej?

Trzy lata temu uzgodniliśmy system wygaszania polskiego górnictwa; tymczasem wejście w życie rozporządzenia ws. norm jakości węgla wywróciłoby do góry umowę społeczną w tej sprawie - ocenił w czwartek przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

11 czerwca br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło skorygowaną propozycję odnośnie projektowanych przepisów dot. norm dla węgla. Wcześniejszy projekt rozporządzenia MKiŚ ws. wymagań jakościowych dla paliw stałych był krytykowany przez branżę. O wycofanie również najświeższego projektu wniosły związki zawodowe.

»» O propozycji resortu klimatu w sprawie węgla czytaj tutaj:

Polacy nie będą mieli czym palić już tej zimy

Za pięć lat już nie wrzucisz węgla do pieca?

Pytany w czwartkowej rozmowie w Radiu Katowice o przesłanki tego wniosku szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności zastrzegł, że nie jest to pierwsza próba „radykalizowania” norm jakościowych dla węgla: próbowali tego też poprzedni ministrowie klimatu.

„Skoro my już ponad trzy lata temu w umowie społecznej zgodziliśmy się i uzgodniliśmy system wygaszania polskiego górnictwa, to wara tym wszystkim, którzy w tym systemie chcą tak namieszać, żeby wszystko, co to tam jest zapisane, stało się nieaktualne” - ocenił Kolorz.