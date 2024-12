Brykiety i pelet bez domieszki chemii. Wymóg KPO

Zapobieganie możliwości sprzedaży, a następnie spalania w domowych kotłach brykietu i peletu drzewnego z domieszką chemikaliów, czy plastiku - taki cel ma projekt rozporządzenia resortu klimatu i środowiska ws. norm jakościowych dla biomasy drzewnej.

W poniedziałek na stronach rządowego centrum legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. wymagań jakościowych dla biomasy pozyskanej z drzew i krzewów wprowadzanej do obrotu lub obejmowanej procedurą celną dopuszczenia do obrotu w postaci brykietu lub peletu.

Resort chce chronić czystość biomasy

Ministerstwo przekonuje, że nowe przepisy mają pozwolić zapobiec wprowadzania na rynek, a następnie spalania w gospodarstwach domowych i instalacjach grzewczych do 1 MW paliw stałych z biomasy z domieszką dodatków chemicznie przetworzonych oraz zawierających domieszki tworzyw sztucznych.

Jak wyjaśniono, parametry jakościowe oraz ich wartości zostały ustalone na podstawie wyników ekspertyzy wykonanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (obecnie Instytut Technologii Paliw i Energii).

W projekcie rozporządzenia określono wymagania jakościowe dla: brykietu, peletu oraz peletu do urządzeń grzewczych 3, 4 i 5 klasy energetycznej lub spełniających wymogi ekoprojektu.

I tak w przypadku brykietu, maksymalna zawartość wilgoci (w stanie roboczym, czyli w takim, w którym taki rodzaj paliwa jest użytkowany) ma wynosić 12 proc. Maksymalna zawartość popiołu ma wynosić 3 proc. w przypadku brykietu w stanie suchym (stan po suszeniu przez ponad dwie godziny w temperaturze 105–110 stopni). Minimalna gęstość ziarna ma wynosić 0,9 g na cm sześc., maksymalna zawartość dodatków - 2 proc., a minimalna wartość opałowa 15,5 MJ na kg w stanie suchym. Maksymalna zawartość azotu ma nie przekraczać 0,3 proc., siarki całkowitej 0,04 proc., a chloru 0,02 proc.

Normy wielkości i wilgotności paliwa

Jeśli chodzi o pelet, to jego średnica ma być w przedziale od 6 do 8 mm, a długość od 3,15 do 40 mm. Maksymalną zawartość wilgoci w stanie roboczym określono na 10 proc., a w stanie suchym na 1,2 proc. Zawartość frakcji drobnej w pelecie ma nie przekraczać 1 proc., minimalna wartość opałowa ma wynosić 16,5 MJ na kg, a gęstość nasypowa ma być w przedziale od 600 do 750 kg na m sześc. Tak jak w przypadku brykietu, tak i w tym przypadku zawartość dodatków ma nie przekraczać 2 proc.; maksymalna zawartość azotu ma nie przekraczać 0,3 proc., siarki - 0,04 proc., a chloru - 0,02 proc.

W przypadku peletu do urządzeń grzewczych 3, 4 i 5 klasy energetycznej lub spełniających wymogi ekoprojektu, wymagania jakościowe są takie same jak wyżej. Jedynymi różnicami są: mniejsza maksymalna dopuszczalna zawartość popiołu określona na 0,7 proc., a także wyższa minimalna wartość wytrzymałości mechanicznej w stanie roboczym określona na 98 proc. (w przypadku peletu było to określone na 97,5 proc.).

Nowe rozporządzenie ma pozwolić na realizację jednego z kamieni milowych KPO, a tym samym pozyskać środki na program antysmogowy „Czyste Powietrze” (w ramach czwartego wniosku o płatność).

PAP, sek

