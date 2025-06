Atak na KRRiT. Ekipa Tuska szykuje zamach na media?

Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła w czwartek sprawozdanie w sprawie wstępnego wniosku o postawienie przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu - poinformował poseł KO Piotr Adamowicz. Na posiedzenie plenarne Sejmu wniosek trafi najwcześniej za 21 dni. Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski, odnosząc się do wniosku Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o postawienie go przed Trybunałem Stanu napisał w mediach społecznościowych, że to głosowanie jest „kolejnym etapem kampanii nienawiści i próbą domknięcia systemu”

„Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła sprawozdanie wskazujące na rozpatrzenie przez Sejm wniosku o postawienie przewodniczącego Świrskiego przed Trybunałem Stanu. W głosowaniu było 11 do 7 za wnioskiem. Jednocześnie jest wniosek mniejszości złożony przez posłów PiS o umorzenie postępowania, zdecyduje Sejm” - powiedział dziennikarzom Piotr Adamowicz.

Wyjaśnił, że ”regulaminowo jest 21 dni na to, żeby posłowie zapoznali się z treścią wniosku, przeanalizowali, zastanowili się, jak mają głosować”. „Czyli nie wcześniej niż za 21 dni” - zaznaczył.

Świrski: próba domknięcia systemu

„Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przegłosowała dziś wniosek o postawienie mnie przed Trybunałem Stanu stosunkiem głosów 11:7. Nieobecni byli dwaj posłowie PiS i posłanka Konfederacji. Dziękuję wszystkim posłom PiS za obronę prawdy i sprawiedliwości w trakcie tego śledztwa o charakterze stalinowskim z elementami kabaretu – ze względu na stan wiedzy członków komisji o rynku medialnym oraz ich nieznajomość prawa, w tym prawa karnego” - napisał Świrski w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Ocenił, że ”to głosowanie jest kolejnym etapem kampanii nienawiści (…) i próbą domknięcia systemu„.

„Ale Polska nie cofnie się przed dyktaturą. Jest nowy prezydent. A ja nie zamierzam się poddać. Będę walczył o wolność słowa i pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców zamachu na media publiczne, prawo i Konstytucję” - napisał przewodniczący KRRiT.

Błaszczak: to próba przejęcia KRRiT

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak ocenił w czwartek, że wniosek o postawienie szefa KRRiT Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu, to próba przejęcia i wyłonienia nowej Rady, usłużnej rządzącym, aby „zalegalizować siłowe przejęcie telewizji publicznej„.

Szef klubu PiS pytany w czwartek na konferencji prasowej o decyzję sejmowej komisji ocenił, że jest to „próba przejęcia KRRiT uzasadniona dwoma działaniami”.

„Po pierwsze będą chcieli zalegalizować siłowe przejęcie telewizji publicznej w ten sposób, że wyłonią Krajową Radę Radiofonii i Telewizji usłużną im, jeżeli do tego dojdzie. Druga sprawa, to zamknięcie mediów niezależnych, mediów wolnych, bo przecież oni nie tolerują krytyki, a w mediach im podległych, usłużnych, krytyki rządu Donalda Tuska nie uświadczymy” - przekonywał Błaszczak.

Co zawiera wniosek do TS?

W maju ub.r. grupa 185 posłów złożyła wstępny wniosek o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Wnioskodawcy zarzucają szefowi KRRiT blokowanie ok. 300 mln zł z abonamentu dla publicznego radia i telewizji, blokowanie koncesji dla nadawców prywatnych (TVN, TVN24, Radia TOK FM, Radia ZET), a także niewykonywanie badań statystycznych dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych w Polsce.

Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, po przeprowadzeniu postępowania, przedstawia Sejmowi sprawozdanie z prac wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu lub o umorzenie postępowania. Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed TS Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy (230) ustawowej liczby posłów. Taka uchwała powoduje zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy.

