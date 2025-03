„Sieci”: Kulisy sukcesu telewizji wPolsce24

W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” Dorota Łosiewicz, Magdalena Ogórek, Michał Adamczyk i Michał Karnowski rozmawiają szczerze o tym, kto chce zniszczyć stację wPolsce24, a kto udziela jej wielkiego wsparcia.

Kulisy sukcesu wPolsce24

W lutym telewizja wPolsce24 przekroczyła 1 proc. widowni w grupie ogólnej. Z tej okazji w tygodniku „Sieci” odbyło się spotkanie pt. „Kulisy sukcesu wPolsce24”, na którym gwiazdy stacji rozmawiały o czyhających zagrożeniach oraz planach rozwoju.

Stacje liberalno-lewicowe nie robią sobie takich numerów, jakie robiono nam. Nie wydłużają dwukrotnie programów informacyjnych, żeby przykryć programy innych stacji. Mimo tych wszystkich brudnych chwytów widzowie do nas przychodzą i bardzo im za to dziękujemy – mówi Michał Karnowski.

Pan banałów

Rafał Trzaskowski słynie z tego, że nie przepada za nadmiernym wysiłkiem. Można by jednak oczekiwać, że przynajmniej do przemówień na wyborczych wiecach podejdzie z większym zaangażowaniem. Tymczasem dzieje się inaczej. Podczas swoich wystąpień w kolejnych miastach powtarza w kółko te same frazesy, pełne ogólników i nieścisłości. Marek Pyza w artykule „Pan banałów” przygląda się retoryce wyborczej zastępcy Donalda Tuska.

Potrzebny jest prezydent, który nie będzie podburzał emocji, ale będzie miał plan – Pyza przytacza wypowiedź Trzaskowskiego w Gorzowie – lecz moglibyśmy przyporządkować ten cytat do każdego innego wystąpienia, bo Trzaskowski we wszystkich podkreślał, jaki ma świetny plan. Tyle tylko, że go jeszcze nie przedstawił – celnie zauważa publicysta.

Pompowanie Mentzena

W tekście „Pompowanie Mentzena” Stanisław Janecki prześwietla toczącą się kampanię prezydencką i stawia tezę, że partie rządzącej koalicji, wspierane przez sprzyjające im media i pracownie sondażowe, połączyły siły, aby wykreować kandydata Konfederacji na głównego rywala dla Rafała Trzaskowskiego.

Wśród najbliższych współpracowników premiera krąży taka wersja wydarzeń, że w lutym 2025 r. miał on wydać dyspozycję, by politycy Koalicji Obywatelskiej nie atakowali Mentzena i wszędzie podkreślali, że już w marcu 2025 r. wyprzedzi on w sondażach Nawrockiego – pisze felietonista.

Simion: Pilnujcie wyborów, pilnujcie wolności

W Polsce testowane jest bezprawne wykorzystywanie narzędzi policyjnych i prokuratorskich przeciwko politycznym przeciwnikom establishmentu. Z kolei Rumunia stała się miejscem, gdzie sprawdza się możliwość jawnego blokowania wyborów, odbierania obywatelom prawa do głosu i podważania zasad demokracji. W artykule pt. „Pilnujcie wyborów, pilnujcie wolności” Michał Karnowski rozmawia z George’em Simionem, liderem rumuńskiej partii AUR która należy do grupy politycznej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Wracając do kampanii wyborczej: u was głównym kandydatem lewicy jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a w Rumunii burmistrz Bukaresztu Nicușor Dan. Jest dla mnie szokujące, jak oni są do siebie podobni, jak z jednej matrycy. Jakby ich ktoś zaprojektował – celnie znajduje analogie rumuński polityk.

Bezprawie szerzone siłą

Po obecnej władzy wszystkiego się można spodziewać. Przychodzą nad ranem i według oficjalnego komunikatu szukają dowodów związanych ze śledztwem smoleńskim. W wywiadzie zatytułowanym „Bezprawie szerzone siłą” Piotr Gursztyn rozmawia z Ewą Stankiewicz-Jørgensen dziennikarką, reżyserką, autorką filmów o tragedii smoleńskiej.

Byli uprzejmi i oficjalni. Kazali mi wydać 20 części rozbitego tupolewa. Powiedziałam, że ich nie mam, a oni zaznaczyli w protokole, że odmawiam wydania. Zaprotestowałam. Jak mogę odmówić wydania czegoś, czego nie mam – szczerze wyznaje reżyserka.

Polska bomba

Mało prawdopodobne jest, aby Stany Zjednoczone zgodziły się na uruchomienie w Polsce niezależnego programu jądrowego, co zresztą byłoby wyjątkowo trudne do zrealizowania. Natomiast włączenie naszego kraju do programu Nuclear Sharing, który zakłada zarówno budowę odpowiednich instalacji do przechowywania ładunków jądrowych, jak i szkolenie polskich pilotów, powinno być jednym z priorytetów dla naszych polityków. W artykule pt. „Polska bomba” Marek Budzisz zastanawia się czy i w jaki sposób możemy stać się państwem nuklearnym.

Z szacunku ekspertów wynika, że o ile łącznie Francja i Wielka Brytania posiadają ok. 515 głowic jądrowych, o tyle Rosja ma w tym zakresie co najmniej dziesięciokrotną przewagę. To pokazuje, że bez amerykańskiego wsparcia Europa nie jest w stanie się obronić przed rosyjskim szantażem nuklearnym – czytamy w tekście Budzisza.

