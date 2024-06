NBP: wzrosła wartość depozytów

W maju 2024 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 24,1 mld zł – poinformował w poniedziałek NBP. Było to spowodowane głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora przedsiębiorstw niefinansowych oraz pozostałych instytucji finansowych.

W poniedziałek Narodowy Bank Polski opublikował dane o wartości podaży pieniądza M3. Wynika z nich, że na koniec maja 2024 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 330,9 mld zł i była o 24,1 mld zł wyższa niż na koniec kwietnia 2024 r.

„W maju 2024 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 15,5 mld zł, tj. 3,3 proc., do poziomu 487,5 mld zł, a w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 5,7 mld zł, tj. 9,4 proc., do poziomu 66,4 mld zł. Natomiast w sektorze gospodarstw domowych wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań nieznacznie spadła do poziomu 1 249,0 mld zł” – czytamy w komunikacie NBP.

Bank centralny podał, że zadłużenie sektora pozostałych instytucji finansowych wzrosło o 6,6 mld zł, tj. 3,1 proc., do poziomu 216 mld zł, sektora gospodarstw domowych o 2,2 mld zł, tj. 0,3 proc., do poziomu 784,2 mld zł, a sektora przedsiębiorstw niefinansowych spadło o 3,1 mld zł, tj. 0,8 proc., do poziomu 410,1 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 5,6 mld zł, tj. 1,5 proc., do poziomu 376,8 mld zł.

Marek Siudaj (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

