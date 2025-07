W elicie polskiego biznesu wzrosło mocno zadłużenie

Zadłużenie spółek notowanych na warszawskim parkiecie wzrosło o 144 proc. w ciągu niespełna dwóch lat, do łącznej kwoty 20,89 mln zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Największe zadłużenie występuje w sektorze produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej – 14,46 mln zł.

Mimo że ta suma stanowi niewielki ułamek całkowitej wartości rynkowej tych firm, eksperci podkreślają jej potencjalnie kolosalne znaczenie dla mniejszych dostawców, często działających jako podwykonawcy.

Sektor przemysłowy i budowlany jest najbardziej zadłużony

Badanie ujawnia, że sektor przemysłowy i budowlany jest najbardziej zadłużony, a problem nieterminowych płatności ze strony dużych, pozornie stabilnych podmiotów, stwarza realne zagrożenie dla mikro- i małych przedsiębiorstw, które często nie posiadają rezerw finansowych ani siły negocjacyjnej, aby dochodzić swoich należności.

Spośród 363 spółek notowanych na GPW, 54 jest zadłużonych

Według KRD, spośród 363 spółek notowanych na GPW, 54 posiada zadłużenie. Ich wierzycielami są 152 firmy, którym zalegają z zapłatą 666 przeterminowanych zobowiązań na łączną kwotę 20,89 mln zł. Wartość rynkowa trzech spółek, które mają największe długi, wynosi odpowiednio 1,4 mld zł, 47 mln zł oraz 773 mln zł, a winne są swoim dostawcom odpowiednio 4,4 mln zł, 2,6 mln zł i 2,3 mln zł.

Łączna wartość rynkowa wszystkich analizowanych nierzetelnych spółek to 61,1 mld zł. W porównaniu do tej kwoty 20,89 mln zł długów to 0,3 promila.

W porównaniu do danych z września 2023 roku zadłużenie spółek giełdowych wzrosło niemal 2,5-krotnie. Wówczas odnotowano 290 przeterminowanych zobowiązań na łączną kwotę 8,55 mln zł, a w bazie danych KRD widniało 47 spółek notowanych na GPW. Dziś takich firm jest 54, liczba zobowiązań wzrosła do 666, a ich wartość do 20,89 mln zł.

Jak poinformował KRD, największe zadłużenie występuje w sektorze produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej – 14,46 mln zł. W tej branży zadłużonych jest 16 spółek giełdowych, które posiadają łącznie 229 zobowiązań i 52 wierzycieli. Na kolejnych miejscach plasują się spółki z sektora dóbr konsumpcyjnych (2,8 mln zł), paliw i energii – 2,2 mln zł, chemii i surowców – 564 tys. zł.

Najczęściej zadłużone są firmy o mniejszej kapitalizacji

Pod względem wartości rynkowej najczęściej zadłużone są firmy o mniejszej kapitalizacji. Wśród spółek wycenianych do 100 mln zł znajduje się 30 zadłużonych podmiotów, których zobowiązania wynoszą łącznie 7,7 mln zł. Po drugiej stronie skali znajduje się 11 spółek o wartości powyżej 1 mld zł z łącznym długiem 7,2 mln zł.

Badanie „Długi spółek giełdowych” zostało przeprowadzone na 363 krajowych spółkach, które 13 czerwca 2025 roku były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. To jego 12. edycja. Obecne zestawienie zostało przygotowane przez Krajowy Rejestr Długów wspólnie z ekspertami Rzetelnej Firmy.

