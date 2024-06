Ilu migrantów zawrócili Niemcy? Dane ministerstwa

Od 16 października do 31 grudnia 2023 r. Niemcy nie wpuścili do siebie 1695 osób przybywających z Polski. Natomiast od 1 stycznia do 31 maja - 4605 osób. 2900 z nich to byli obywatele Ukrainy - mówił wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Z jego danych wynika też, że w tym roku zawróconych do Polski zostało około 350 migrantów.

W czasie czwartkowych obrad w Sejmie wiceszef MSWiA został zapytany przez posłów PiS o „cichą zgodę rządu koalicji 13 grudnia na wysyłanie do Polski nielegalnych migrantów zarówno z terenu Niemiec, jak i z terenu Białorusi, oraz prowadzenia innych działań będących wstępem do wdrożenia zagrażającego bezpieczeństwu Polaków unijnego paktu migracyjnego”.

Większość sytuacji o których donoszą media związane są z kontrolami na granicy polsko-niemieckiej, które zostały po stronie Niemiec wprowadzone 16 października 2023 r. - wyjaśniał wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.

Tłumaczył, że zgodnie z procedurą Dublin III, jeżeli ktoś złożył wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce, a znalazł się na terytorium innego państwa, to zostanie zawrócony do Polski.

W oparciu o tę procedurę w roku 2023 do Polski przekazano 388 osób. Natomiast w tym roku, na ten moment mamy takich osób 136. Nie sądzimy, żeby ta liczba do końca roku zrównała się z tą która była w 2023 roku - mówił Duszczyk.

Poinformował, że w ramach procedury readmisji w 2023 r. do Polski zawrócono 545 migrantów.

W tym roku było to 213 osób i nie sądzimy, żeby ta liczba była większa niż w roku ubiegłym - powiedział wiceszef MSWiA.

Procedura readmisji polega na zawróceniu migranta przybywającego nielegalnie w jednym z państw UE, a który nie złożył wniosku o ochronę międzynarodową, do państwa, z którego przybył.

Z powodu kontroli niemieckiej na granicy polsko-niemieckiej od 16 października do 31 grudnia 2023 r. nie wpuszczono 1695 osób. Natomiast od 1 stycznia br. do 31 maja - 4605 osób, z czego 2900 to byli obywatele Ukrainy - ujawnił Duszczyk.

