Źle się dzieje w Polsce: Dziura budżetowa, NFZ, luka VAT

Źle się dzieje w Polsce. Mamy do czynienia z rosnącą dziurą budżetową. Na koniec maja to już 53 mld zł. Przez poprzednie kilkanaście lat w maju nie zarejestrowaliśmy tak wysokiego deficytu. Mamy doniesienia medialne o deficycie również w NFZ. I mamy też rosnącą lukę w podatku VAT. - pisze na portalu X były premier Mateusz Morawiecki.

Były premier Polski, Mateusz Morawiecki, odniósł się w najnowszym wpisie na platformie X do sytuacji gospodarczej kraju. Jego wypowiedź jest tylko potwierdzeniem słów obecnie rządzących polityków.

Po maju deficyt budżetu państwa wyniósł 53,1 mld zł.

Ministerstwo Finansów w poniedziałek opublikowało dane o wykonaniu budżetu państwa. Deficyt budżetu państwa po maju wyniósł 53,1 mld zł, co stanowi 28,9 proc. planu na cały rok.

Polska jest w dialogu z Komisją Europejską ws. procedury nadmiernego deficytu, by przekonać KE, że ewentualne rekomendacje - jeśli się pojawią - powinny być bardzo łagodne - poinformował minister finansów Andrzej Domański

Jak dodał „Na pewno ostatnie dwa odczyty są bardziej niepokojące niż poprzednie”.

Na ochronę zdrowia może zabraknąć w ciągu trzech lat niemal 160 mld zł - alarmowała we wtorek „Rzeczpospolita”. „Wzrosną składki czy podatki?” - pyta gazeta.

Gazeta ocenia, że to ogromna kwota, jako, że - dla porównania - budżet na obronność wynosi w 2024 r. ok. 159 mld zł. Autorzy Rzeczpospolitej przyjrzeli się perspektywom finansowania ochrony zdrowia w kolejnych latach.

Według „Rz” wnioski są alarmujące.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wykorzystał prawie wszystkie rezerwy, które kumulowały się w trakcie pandemii w latach 2020–2022. Doprowadziła do tego m.in. zmiana w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z listopada 2022 r. Przeniosła ona ciężar finansowania wielu zadań z budżetu do NFZ. Dochodzą do tego koszty znowelizowanej w 2022 r. ustawy o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W efekcie od 2024 r. wydatki NFZ przekraczają znacznie poziom przychodów ze składek i muszą być finansowane dodatkowo dotacją podmiotową z budżetu. Jej kwota w kolejnych latach ma znacząco rosnąć” - pisze „Rzeczpospolita”.