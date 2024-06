Odlotowe wyniki LOT-u!

Polskie Linie Lotnicze LOT w 2023 r. wypracowały ponad 1 mld zł zysku netto; przychody ze sprzedaży wyniosły 10,121 mld zł - poinformowała w czwartek spółka. Linia przewiozła w ub.r. ponad 10 mln pasażerów - dodano. Spółka podkreśla, że zakończyła ubiegły rok z rekordowymi wynikami.

Jak poinformował w czwartek przewoźnik, Walne Zgromadzenie PLL LOT zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za rok 2023.

Jak dodano, rekordowym w historii LOT-u miesiącem był lipiec ub.r., kiedy to liczba pasażerów na pokładach samolotów narodowego przewoźnika przekroczyła milion. W całym okresie letnim, pomiędzy czerwcem a wrześniem, LOT przewiózł ponad 4,1 mln osób.

Samoloty narodowego przewoźnika w 2023 roku wykonały 102 212 startów. Pasażerowie LOT-u w ub.r. najchętniej wybierali rejsy na trasach Warszawa-Toronto, Warszawa-Nowy Jork, a także Warszawa-Chicago, na trasach europejskich, największą popularnością cieszyły się rejsy pomiędzy Warszawą a Londynem, Wilnem i Amsterdamem.

„LOT jest punktualny, gościnny oraz rentowny. (…) Uruchomiliśmy nowe kierunki, łącząc Polskę z Rijadem, Taszkentem i Oradeą. Powróciliśmy do Aten, a pod koniec roku nasze samoloty wylądują w Innsbrucku. Zapowiedź budowy nowego lotniska centralnego traktujemy jako szansę i zobowiązanie. Dlatego, zgodnie z przyjętą strategią, pozyskujemy nowe samoloty. Do końca tego roku nasza flota zwiększy się z obecnych 76 do 86 samolotów” - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PLL LOT Michał Fijoł.