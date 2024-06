Potężny wzrost kredytów ratalnych do 1000 złotych

W maju br. banki i SKOK-i udzieliły o 58,6 proc. więcej kredytów ratalnych niż w maju 2023 r., a liczba kredytów mieszkaniowych wzrosła o ponad 36 proc. - poinformowało w środę BIK. Dodano, że przy braku nowego programu wsparcia należy oczekiwać w II półroczu ujemnej dynamiki akcji kredytowej w skali roku.

„W maju 2024 r., w porównaniu do maja 2023 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej trzech głównych rodzajów produktów kredytowych: kredytów ratalnych o (+58,6 proc.), mieszkaniowych (+36,1 proc.) oraz gotówkowych (+6,2 proc.). Natomiast mniej wydały kart kredytowych (-0,1 proc.)” - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Z przedstawionych danych wynika, że w ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały wyższą wartość we wszystkich produktach kredytowych: mieszkaniowych (+54,1 proc.), gotówkowych (+20,3 proc.), ratalnych (+15,2 proc.) oraz limitach na kartach kredytowych (+11,0 proc.).

W okresie styczeń - maj br. w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły o 122 proc. więcej kredytów mieszkaniowych, ratalnych o 87,4 proc., a gotówkowych o 12,5 proc. Liczba wydanych kart kredytowych wzrosła o 0,9 proc. Natomiast w ujęciu wartościowym banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów mieszkaniowych o 165,2 proc., o 31 proc. ratalnych, o 25 proc. kredytów gotówkowych oraz o 10,8 proc. limitów na karcie kredytowej.

Eksperci zwrócili uwagę na utrzymujący się wzrostowy trend sprzedaży kredytów bankowych.

Dodano, że pozytywnie wypadła też dla sektora bankowego aktywność w kredytach gotówkowych. Ich liczba wzrosła w maju tego roku o 6,2 proc., a wartość akcji kredytowej - o 20,3 proc. r/r.

Eksperci BIK zwrócili uwagę, że kredyty mieszkaniowe nadal cieszą się większym zainteresowaniem niż rok temu, mimo braku nowego programu wsparcia kredytobiorców. Przypomnieli jednocześnie, że poprzedni program odpowiadał za około 60 proc. akcji kredytowej w drugim półroczu 2023 r.

Główny analityk Grupy BIK dr hab. Waldemar Rogowski podkreślił, że w maju br. banki udzieliły 15 tys. kredytów mieszkaniowych o wartości 6,21 mld zł. Jego zdaniem wpływ na nadal wysoką sprzedaż w porównaniu z majem zeszłego roku ma wyższa zdolność kredytowa.

„Przyczynił się do niej głównie wzrost realny wynagrodzeń (ok. 10 proc.) oraz stabilizacja stóp procentowych na poziomie ok. 1,0 p.p. niższym niż w zeszłym roku. To z kolei bezpośrednio przekłada się na wyższą wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego. W maju br. jego średnia kwota wyniosła 414,4 tys. zł i była o 13,2 proc. wyższa kwota niż przed rokiem” - poinformował Rogowski.