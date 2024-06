Cicha likwidacja PKP Cargo! To koniec spółki?

Szokująca sytuacja wokół PKP Cargo - nasz przewoźnik ma zostać rozwiązany!

Redakcja portalu tysol.pl dotarła do obwieszczenia, z którego wynika, że do KRZ (Krajowego Rejestru Zadłużonych) wpłynął wniosek o otwarcie postepowania sanacyjnego wobec PKP Cargo S.A. Co to oznacza?

Czytaj więcej o PKP Cargo:

Znów trzęsienie ziemi w zarządzie PKP Cargo

PKP Cargo przygotowuje zwolnienia?

Sanacja, czyli likwidacja?

Tysol.pl, który dotarł do dokumentów, zapytał o sytuację Henryka Grymela, przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Ten nie ma dobrych wieści dla spółki:

Zarząd PKP zgłosił do Krajowego Rejestru Zadłużonych PKP Cargo z prośbą o sądowe otwarcie postępowania sanacyjnego. PKP Cargo nie może być ustawowo w stanie upadłości, a postępowanie sanacyjne jest równoznaczne ze wszystkimi skutkami upadłości. Sąd wyznacza syndyka czy zarządcę sądowego, nie działają organy spółki, czyli wszystkie prawa są zawieszone. Mogą zwalniać, sprzedawać majątek, tak jak przy upadłości czy de facto likwidacji

Jak wskazuje Grymel takie działanie oznacza, że PKP Cargo będzie miało potężny problem ze startem w prztargach, gdyś w tych zawsze zawierany jest warunek, by dana spółka nie była postawiona w stan likwidacji.

Sekretna procedura

Jak wskazuje Grymel całą procedurę wykonano bardzo po cichu! Sprawa nie wyszłaby na jaw, gdyby nie tysol.pl, który dotarł do informacji. Jak wskazuje Grymel:

Zarząd nikomu nie powiedział, tylko dobre dusze wysłały mi link do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Teraz sąd ma 2-3 tygodnie na rozpatrzenie tej prośby.

Jeszcze jest czas

Jak podkreśla Grymel jest jeszcze czas na reakcję, bowiem, jego zdaniem, o fakcie nie poinformowano Rady Nadzorczej, co oznacza, że uchwała zarządu jest niezgodna z prawem.

Gigant

PKP Cargo to największy w Polsce i drugi w Europie operator logistyczny - to właśnie dzięki PKP Cargo Polska tak skutecznie mogła prowadzić operację logistyczną na rzecz obronności Ukrainy!

Więcej na Tysol.pl

Tysol.pl/ as/