Czasy Tuska: PKP Cargo i 2,41 mld zł straty netto!

Strata netto za 2024 r. Grupy PKP Cargo wyniosła ok. 2,41 mld zł - poinformowała Grupa w raporcie giełdowym w poniedziałek. Jak tłumaczy się w raporcie, 2024 r. był czasem wyzwań m.in. gospodarczych i handlowych. W 2024 r. strata na działalności operacyjnej wyniosła 2 mld 691 mln 400 tys. zł, strata przed opodatkowaniem to 2 mld 884 mln 500 tys. zł, a strata netto - 2 mld 412 mln 600 tys. zł.

„Dlatego tak wściekłe atakowali gdy biłem na alarm pokazując jak niszczą PKP Cargo w ubiegłym roku🔥

PKP Cargo

-> 🟢zysk za 2022 r.: 148,4 mln zł

-> 🟢zysk za 2023 r.: 82,1 mln zł

-> 🔴STRATA za 2024 r.: 2,41 MILIARDA zł

Czas pogonić patałachów i złodziei‼️” - pisze poseł Michał Moskal na platformie X.

Spółka tłumaczy: „Rok wyzwań”

„Rok 2024 był czasem wyzwań gospodarczych, handlowych i geopolitycznych na całym świecie. Brak stabilności i dynamiczne zmiany dotykały firm z wielu sektorów gospodarki i wpływały na warunki prowadzenia ich działalności. Dla spółki PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji i Grupy Kapitałowej PKP CARGO miniony rok był rokiem głębokich zmian. W 2024 roku został złożony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz rozpoczęto działania optymalizacyjne i restrukturyzację zatrudnienia” - przekazano w opublikowanym w tym samym raporcie piśmie do akcjonariuszy.

Zwrócono uwagę, że jedną z przyczyn odnotowanych w ub.r. ujemnych wyników finansowych były odpisy na utratę wartości taboru, a kolejną spadek przychodów z tytułu umów z klientami, którego efektem była niższa przewieziona masa.

Wyniki mówią same za siebie

W piśmie poinformowano również, że w 2024 r. kolej przewiozła ponad 223,5 mln ton towarów, co oznacza spadek o 8,1 mln ton lub 3,5 proc. względem 2023 r. Niższy poziom - jak wskazano - na przełomie ostatnich lat odnotowano jedynie „w pandemicznym 2020 r”. Wartość pracy przewozowej, którą wypracowały pociągi towarowe w ubiegłym roku wyniosła z kolei blisko 58,3 mld tonokilometrów, co ponownie oznacza spadek - o ponad 3,3 mld lub 5,4 proc. - wobec wyniku z 2023 roku.

Nie wystarczył zwolnienia?

Zarządca w piśmie zwrócił uwagę, że PKP Cargo S.A. jest szczególnie narażona na spadek przewozów, co przekłada się bezpośrednio na mniejsze przychody. „Działania Spółki na przełomie lat 2022-2023, które były skoncentrowane na transporcie węgla z portów morskich do klientów z branży energetycznej ograniczyły jej możliwości do konkurowania w najbardziej dochodowych kategoriach przewozów i spowodowały utratę części klientów. Dodatkowo, spółka prowadziła niezbędną politykę inwestycyjną, dokonując nakładów inwestycyjnych, głównie w obszarze taboru kolejowego, które nie przełożyły się na jej dochody” - wskazał.Przekazano również, że podjęte i planowane działania zarządu i zarządcy masy sanacyjnej mają na celu optymalizację struktury, obniżenie kosztów funkcjonowania, zwiększenie efektywności operacyjnej, poprawę jakości usług oraz wzrost konkurencyjności spółki na rynku przewozów towarowych. Nadrzędnym celem - jak zadeklarowano - jest poprawa sytuacji płynnościowej, zwiększenie przychodów i skuteczne pozyskiwanie nowych zleceń.

Mimo zapewnień dopiero plan restrukturyzacji będzie dopiero przedstawiony

Jak poinformowano również, do końca czerwca 2025 r. przedstawiony zostanie Szczegółowy Plan Restrukturyzacji, który zakłada naprawę sytuacji w Grupie PKP Cargo. Będą w nim zawarte m.in. działania jakie Spółka podejmie w krótkim i długim terminie w celu odbudowy pozycji na rynku kolejowych przewozów towarowych. Efektywność działań restrukturyzacyjnych - jak podkreślono - zależy też od sytuacji na rynku kolejowych przewozów towarowych oraz globalnej sytuacji makroekonomicznej i politycznej.

Winni oni!

Jak wskazano, na popyt na przewozy towarów przekładają się obecnie bezpośrednio sytuacja europejskiego przemysłu i wielkość produkcji. Kolejnym czynnikiem niepewności są z kolei działania prowadzone w ramach polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych, tj. nasilenie wojen handlowo-celnych, w tym także z Europą.

„Oczekujemy, że w kolejnych latach rynek towarowych przewozów kolejowych czeka systematyczny rozwój. Zapowiadane inwestycje w infrastrukturę, oczekiwane wyrównywanie warunków dostępu do infrastruktury kolejowej i drogowej, a także promowanie bardziej ekologicznej formy transportu przełożą się na odwrócenie obecnego trendu i zwiększenie wolumenu przewożonych towarów a w kolejnych latach powinny przynieść pozytywne, mierzalne efekty” - przekazano w piśmie.

Nasz narodowy przewoźnik

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo. Wcześniej zarząd PKP Cargo zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych, obejmujących do 30 proc. zatrudnionych.

