Rząd umywa ręce w sprawie dewastacji PKP Cargotabor

W obecnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw udzielenie wsparcia inwestycyjnego spółce PKP Cargotabor byłoby rozpatrywane jako niedozwolona pomoc publiczna, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

„Odnosząc się do kwestii udzielenia wsparcia inwestycyjnego dla modernizacji zakładów Cargotabor informuję, że w obecnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, byłoby rozpatrywane jako niedozwolona pomoc publiczna, zatem skutki tego typu działań byłyby przeciw skuteczne” - napisał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak w odpowiedzi na interpelację poselską.

Podkreślił, że minister infrastruktury, działając w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusza PKP SA oczekuje, że wszystkie podjęte przez organy zarządzające działania będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i będą prowadzone w dialogu ze stroną społeczną, i w konsekwencji pozwolą Spółce PKP Cargo, na odbudowę pozycji na rynku, co pozytywnie wpłynie także na sytuację spółek z jej grupy kapitałowej, w tym na Cargotabor.

O działaniach likwidacyjnych w PKP Cargotabor czytaj tutaj:

Dramat! PKP Cargotabor po cichu zwija biznes

Alarm! PKP Cargo niszczy kluczowy zakład w Szczecinie?

PKP Cargotabor składa wniosek o upadłość. To zależna spółka PKP Cargo

PKP Cargotabor to wyspecjalizowana spółka

Przypomniał, że spółka Cargotabor została powołana jako wyspecjalizowany dostawca usług utrzymaniowo-naprawczych taboru kolejowego dla podmiotów z Grupy PKP Cargo. Sytuacja, w jakiej się znalazła jest konsekwencją kondycji PKP Cargo.

Zarówno w stosunku do PKP Cargo, jak i Cargotabor postanowieniami sądu zostały otwarte postępowania sanacyjne, które - jak zaznaczył wiceminister - mają na celu uratowanie przedsiębiorstw i długoterminowe przywrócenie im płynności i konkurencyjności, przy jednoczesnym zachowaniu jak największej liczby miejsc pracy.

W lipcu PKP Cargo w restrukturyzacji podjęło decyzję o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę. Zwolnieniami jest objętych do 30 proc. zatrudnionych w spółce (do 4 142 pracowników) w różnych grupach zawodowych. Na początku października PKP Cargo przewidywało, że do końca października zostanie najprawdopodobniej zwolnione 3 755 osób, co oznacza, że nie zostanie zrealizowana zapowiedziana liczba 4 142 odejść pracowniczych.

W sierpniu zarząd PKP Cargotabor - spółki zależnej PKP Cargo w restrukturyzacji - rozpoczął proces konsultacji związkowych zwolnień grupowych. Zwolnienia grupowe miałyby objąć do 30,2 proc. zatrudnionych w spółce zależnej (do 752 pracowników).

