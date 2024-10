Polska miała być potęgą. "PKP Cargo spada o 27,5 proc.'"

Udział PKP Cargo w kolejowym rynku według masy przewiezionych towarów spadł w okresie styczeń - wrzesień br. do 27,54 proc. z 31,63 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej - poinformował w czwartek Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

W roku 2022, w okresie od stycznia do końca września, udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów pod względem masy wynosił 35,73 proc.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, która ma 33,01 proc. akcji.

Zwolnienia!

W skład Grupy Kapitałowej PKP Cargo w restrukturyzacji wchodzą PKP Cargo w restrukturyzacji jako podmiot dominujący oraz 20 spółek zależnych. Ponadto Grupa ma udziały w dwóch podmiotach stowarzyszonych oraz udziały w 1 wspólnym przedsięwzięciu.

25 lipca br. sąd rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo, w którym zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego. Dzień wcześniej zarząd spółki zapowiedział przeprowadzenie zwolnień grupowych. Pierwotnie miały one objąć do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych.

Z informacji przekazanych przez PKP Cargo wynika, że w ramach procesu zwolnień grupowych złożono wypowiedzenia definitywne lub zmieniające grupie 2515 osób. W okresie zwolnień grupowych z przyczyn „neutralnych” (emerytura, zmiana pracodawcy) odeszło ze spółki 1244 osoby. Odejścia „neutralne” oraz zwolnienia grupowe objęły grupę 3759 osób.

