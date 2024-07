Panattoni Park Poznań A2 – jak hala B uzyskała certyfikat BREEAM „Outstanding”?

Nowoczesne i funkcjonalne budownictwo zyskuje na znaczeniu, a certyfikacja BREEAM jest jednym z najważniejszych wskaźników weryfikujących obiekty pod kątem określonych wymagań. Hala B, będąca częścią kompleksu magazynowo-logistycznego Panattoni Park Poznań A2, to przykład budowli, która uzyskała certyfikację BREEAM na poziomie „Outstanding”. Projekt ten wyróżnia się zastosowaniem zaawansowanych technologii i materiałów zapewniających wyjątkową efektywność energetyczną. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej kluczowym aspektom, które przyczyniły się do osiągnięcia tego nie lada sukcesu.

Aby uzyskać najwyższą ocenę BREEAM na poziomie „Outstanding”, budynki muszą spełniać wyjątkowo rygorystyczne kryteria dotyczące efektywności energetycznej, minimalizacji emisji CO2, zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz jakości zastosowanych materiałów.

Hala B w kompleksie magazynowo-logistycznym Panattoni Park Poznań A2 to obiekt, który z powodzeniem przeszedł ten skomplikowany proces oceny. Kluczowe elementy, takie jak innowacyjne rozwiązania izolacyjne, zaawansowane technologie budowlane oraz integracja odnawialnych źródeł energii, odegrały fundamentalną rolę w osiągnięciu tego prestiżowego wyróżnienia.

Panattoni Park Poznań A2 w Robakowie – hala B / autor: materiały prasowe / Źródło: Harden Construction

Wełna kamienna = udana termoizolacja budynku

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wysoką efektywność energetyczną hali B było zastosowanie nowatorskich technologii. Dach o powierzchni 80 000 m² został pokryty warstwą izolacyjną z wełny kamiennej – PAROC ROS, która nie tylko spełniała, ale wręcz przewyższała obowiązujące normy z zakresu termoizolacji budynku. Materiał ten charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością mechaniczną oraz doskonałymi właściwościami izolacyjnymi.

Wysoka jakość i parametry termoizolacyjne naszych płyt z wełny kamiennej pozwoliły uzyskać bardzo niski współczynnik przenikania ciepła U przegrody na poziomie jedynie 0,15 W/m2K. To dwukrotnie mniej, niż wynosi maksymalna dopuszczalna przez prawo wartość wskaźnika 0,3 W/m2K dla obiektów magazynowo-przemysłowych z temperaturą w pomieszczeniach do 16°C [przypis 1]. Oznacza to, że straty energii wynikające z ucieczki ciepła poprzez dach zostały ograniczone praktycznie do minimum – mówi Łukasz Kondracki, Szef Regionu Izolacji Budowlanych w Owens Corning PAROC Polska.

Poniższa tabela przedstawia schemat konstrukcji dachu płaskiego na obiekcie Panattoni Park Poznań A2 Hala B:

Schemat konstrukcji dachu płaskiego na obiekcie Panattoni Park Poznań A2 Hala B / autor: materiały prasowe

Dzięki użyciu odpowiedniej izolacji dach jest w stanie skutecznie chronić wnętrza budynku przed stratami ciepła. Zastosowanie takich materiałów pozytywnie wpłynęło na ogólny wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) – a było to jedno z najważniejszych kryteriów oceny w ramach starań o certyfikat.

Dążenie do uzyskania certyfikacji BREEAM na poziomie „Outstanding” wymaga nie tylko spełnienia określonych standardów dotyczących efektywności energetycznej, ale również zaangażowania w innowacyjne rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dobrane przez naszych specjalistów technologie, zastosowanie właściwych materiałów oraz jakość wykonania prac budowlanych zagwarantowała pożądaną efektywność energetyczną budynku, ograniczając skutecznie przyszłe koszty użytkowania i co bardzo ważne – ślad węglowy – podkreśla Maciej Michniak, Dyrektor Techniczny Harden Construction.

Bez wątpienia realizacja tych wszystkich działań walnie przyczyniła się do tego, że hala B uzyskała certyfikację BREEAM z wynikiem 87,6%, osiągając poziom „Outstanding”. Każdy element konstrukcji musiał spełniać surowe wymagania pod kątem jakości, trwałości i efektywności energetycznej. W tym kontekście wełna kamienna PAROC ROS okazała się idealnym rozwiązaniem.

Fotowoltaika na dachu? Płyty PAROC ROS sobie z nią poradzą

W warstwie spodniej dachu zastosowano płyty PAROC ROS 40 wyróżniające się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą 40 kPa. Taka właściwość gwarantuje, że materiał ten jest w stanie utrzymać ciężar dachowej struktury i dodatkowego obciążenia, jakie generuje instalacja fotowoltaiczna pokaźnych gabarytów. W warstwie wierzchniej użyto płyt PAROC ROS 70 – one oferują jeszcze większą wytrzymałość na ściskanie, sięgającą 70 kPa. Taka kombinacja zapewnia optymalną stabilność konstrukcji dachu i umożliwia jednocześnie efektywną izolację termiczną.

Maksymalne rekomendowane obciążenie własne przedstawia poniższa tabela:

Maksymalne rekomendowane obciążenie własne / autor: materiały prasowe

Produkcja izolacji PAROC ROS wiąże się z relatywnie niską emisją CO2 w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi. Certyfikat EPD (Deklaracja Środowiskowa Produktu) potwierdza, że materiał ten został pozytywnie oceniony pod kątem całego cyklu życia – od produkcji, poprzez użytkowanie, na utylizacji kończąc. Ślad węglowy poszczególnych rozwiązań izolacyjnych można sprawdzić, korzystając z kalkulatora CO2 dostępnego bezpłatnie na stronie PAROC.

Istotnym czynnikiem, który wpłynął na ostateczny dobór materiałów, była także ich trwałość. Wełna kamienna PAROC ROS ma przewidywaną żywotność wynoszącą co najmniej 60 lat, co odpowiada standardowej “długości życia” budynków [przypis 2]. Oznacza to, że hala B będzie mogła funkcjonować przez wiele dekad bez konieczności wymiany izolacji – a to bez wątpienia przełoży się na znaczące oszczędności przy długoterminowej eksploatacji. Kolejnym atutem płyt PAROC ROS jest ich zdolność do poprawy komfortu termicznego wewnątrz budynku. Dobra izolacja termiczna ogranicza straty ciepła w zimie oraz przegrzewanie się wnętrza w lecie wpływając nie tylko na efektywność energetyczną, ale również na komfort pracy w przestrzeni magazynowej. Dzięki takim właściwościom hala B nie tylko spełnia wymagania certyfikacji BREEAM, ale także zapewnia lepsze warunki operacyjne codziennym użytkownikom tej przestrzeni.

Fotowoltaika na dachu o łącznej mocy 700 kWp dostarcza znaczną ilość energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i jednocześnie zmniejsza emisję CO2.

Przy ocenie BREEAM bierzemy pod uwagę możliwość obniżenia wskaźnika zapotrzebowania budynku na energię pierwotną, określaną skrótem EP. Otrzymanie z tego tytułu punktów do certyfikacji jest możliwe po zredukowaniu wskaźnika EP o minimum 5% – wyjaśnia Joanna Sobieraj, Młodszy Kierownik Projektu Harden Construction. - Patrząc na bilans mocy, zainstalowany system fotowoltaiki wypełnia około 30% zapotrzebowania budynku na energię, aczkolwiek z realnego zużycia można założyć, że wartość ta jest bliższa 100%, a nadwyżka zostaje oddawana do sieci – dodaje.

Sam montaż instalacji na dachu płaskim wiązał się jednak z pewnymi wyzwaniami. Konstrukcja musiała sprostać dodatkowym obciążeniom wynikającym z wagi systemów balastowych. Wykorzystanie wełny kamiennej PAROC ROS sprawiło, że dach jest w stanie utrzymać instalację fotowoltaiczną – i to bez pójścia na kompromisy w aspekcie izolacyjności termicznej. Fotowoltaika na dachu hali B jest doskonałym przykładem, jak nowoczesne technologie mogą być ze sobą zintegrowane w celu osiągnięcia najwyższych standardów zrównoważonego budownictwa.

Skuteczna termoizolacja budynku prowadzi do oszczędności

Projekt hali B w Panattoni Park Poznań A2 to przykład nowoczesnego, zrównoważonego budownictwa, który został zrealizowany za sprawą efektywnej współpracy między Harden Construction a firmą PAROC. Obiekt został oddany do użytku w rekordowym czasie – budowa trwała zaledwie sześć i pół miesiąca. Tak szybka realizacja była możliwa między innymi dzięki szybkiej dostawie wysokiej jakości materiałów izolacyjnych od firmy PAROC. Hala B uzyskała certyfikat BREEAM na poziomie „Outstanding”, co świadczy o spełnieniu przez nią wysokich standardów – także tych energetycznych. Wykorzystanie innowacyjnych technologii znacząco obniżyło zużycie energii oraz emisję CO2. Ten projekt powinien stanowić inspirację dla przyszłych inwestycji, pokazując, że zrównoważone budownictwo może być jednocześnie wydajne i ekonomiczne.

Przypis 1: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001225

Przypis 2: Zgodnie z NEPD-4338-3565-EN, NEPD-4337-3565-EN https://www.paroc.com/-/media/files/certificates/pl-1-epd.pdf