Dokonali skoku na Luwr w siedem minut. Pościg trwa!

Francuska policja znalazła sprzęt użyty przez złodziei, którzy w niedzielę rano skradli w paryskim Luwrze cenne eksponaty z sali z klejnotami koronnymi. Na miejscu znaleziono m.in. rękawiczki, palnik i krótkofalówkę. Sprawcy, udający robotników, podczas ucieczki zgubili żółtą kamizelkę. Minister kultury Francji Rachida Dati poinformowała, że jeden z klejnotów skradzionych podczas spektakularnego rabunku został odnaleziony w pobliżu muzeum.

Policja zabrała z miejsca zdarzenia podnośnik na ciężarówce, za pomocą którego sprawcy weszli do Galerii Apolla przez okna od strony nabrzeża Sekwany. Prócz rękawiczek i krótkofalówki znaleziono także przecinak i benzynę.

Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez zapewnił, że wdrożono wszystkie działania, by jak najszybciej zatrzymać sprawców, a mobilizacja policji będzie „totalna”. „Atak na Luwr to atak na naszą historię i dziedzictwo” - podkreślił szef MSW w komentarzu na platformie X.

»» O rabunku w Luwrze czytaj tutaj:

Z Luwru skradziono klejnoty królów Francji

Policja otoczyła skrzydło Luwru od strony nabrzeża Sekwany, gdzie wdarli się złodzieje / autor: PAP/EPA/Mohammed Badra

Jeden z klejnotów zrabowanych w Luwrze znaleziony na zewnątrz muzeum

Minister kultury Francji Rachida Dati poinformowała, że jeden z klejnotów skradzionych w niedzielę rano z Luwru podczas spektakularnego rabunku został odnaleziony w pobliżu muzeum.

Wcześniej pojawiły się sprzeczne doniesienia, mówiące o klejnotach cesarzowej Eugenii bądź Marii Ludwiki, żony Napoleona I. Media podały również, że klejnot został uszkodzony.

Dati nie wyjaśniła, o jaki eksponat chodzi. Powiedziała, że jest on obecnie poddawany ocenie i wyraziła przypuszczenie, że został porzucony przez złodziei podczas ucieczki. Zastrzegła, że wciąż trwają ekspertyzy mające na celu identyfikację skradzionych przedmiotów.

Według doniesień medialnych skradzionych zostało mniej niż 10 klejnotów.

W trakcie zaledwie siedmiominutowego włamania złodzieje wdarli się do Galerii Apolla w części Luwru położonej w skrzydle gmachu stojącym wzdłuż Sekwany.

Według portalu dziennika „Le Parisien” celem złodziei była kolekcja składająca się z 23 przedmiotów, obejmująca klejnoty datujące się sprzed Rewolucji Francuskiej z 1789 roku, w tym słynny diament Regent, klejnoty z czasów Pierwszego Cesarstwa, czyli związane z Napoleonem I, Drugiego Cesarstwa, czyli rządami Napoleona III, a także z lat między tymi okresami historycznymi.

Luwr był już miejscem kradzieży w XX wieku

Muzea Luwru były w swej historii miejscem wielu kradzieży dzieł sztuki; w 1911 roku skradziona została nawet Mona Lisa, odzyskana dwa lata później. Do trzech kradzieży doszło w latach 90. XX wieku, później takich wydarzeń nie odnotowano.

W 1995 roku w ciągu siedmiu miesięcy doszło aż do trzech kradzieży. 11 stycznia 1995 roku wieczorem dwaj goście i strażnik zauważyli zniknięcie z ram jednego z obrazów znajdujących się w salonach Napoleona III w skrzydle Richelieu. Pejzaż z pierwszej połowy XIX wieku, którego autorem był Lancelot Theodore Turpin de Crisse, został wycięty z ram. Sprawca w ciągu niespełna 10 minut zdołał wyciąć i wynieść obraz, choć alarm zadziałał.

18 stycznia 1995 roku skradziona została halabarda ważąca 17 kilogramów i stanowiąca część pomnika wyrzeźbionego przez Martina Desjardina, artystę z XVII wieku. 10 lipca 1995 roku znikł zaś obraz w technice pasteli autorstwa XVII-wiecznego artysty Roberta de Nanteuil.

Później nie dochodziło do kradzieży, natomiast w ostatnich latach muzeum zwracało uwagę na problemy techniczne wynikające ze stanu pomieszczeń. **Zapowiedziano wielki plan restauracji i przebudowy pod auspicjami prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

28 stycznia br. zapowiadając ten projekt, prezydent zapewnił, że „będziemy pamiętać o wszystkim”, wymieniając m.in. ochronę i bezpieczeństwo zbiorów. Jedną z zapowiadanych zmian w Luwrze ma być przeniesienie Mony Lisy do osobnego, specjalnego pomieszczenia.**

Ten najsłynniejszy eksponat paryskiego muzeum, przyciągający turystów z całego świata, został skradziony w 1911 roku przez mężczyznę, który pracował przy oprawie obrazów w Luwrze. Arcydzieło zostało wywiezione do Włoch, ale odzyskane dwa lata później.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tusk tumani i obraża polskich rolników

Cyfrowy Polsat: Zygmunt Solorz usunięty ze stanowiska!

W siedem godzin pociągiem od morza do Tatr [ZDJĘCIA]

»»Pos. Marcin Horała: CPK może wygenerować 200 mld zł wpływu z ceł do 2060 roku – oglądaj wywiad w telewizji wPolsce24