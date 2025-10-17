Metale kontynuują wzrosty

Kolejne rekordy obserwujemy na metalach szlachetnych – złoto, które przebiło poziom 4300 USD za uncję, kontynuuje swój rajd, a srebro zbliża się do testowania historycznego poziomu 54,50 USD za uncję. Kontrakty futures na amerykańskie i europejskie indeksy świecą się na czerwono, wskazując na potencjalne spadki na otwarciu notowań.

Czwartkowa sesja okazała się pozytywna dla europejskich parkietów. Wzrostom, po sesji charakteryzującej się wyraźnym trendem wzrostowym, przewodził indeks giełdy w Paryżu – CAC 40, który zyskał 1,38 proc.. W takim samym stopniu umocnił się także szwajcarski SMI, który zyskał 1,38 proc.. W efekcie dobrej końcówki notowań zyskała również giełda włoska, kończąc dzień wyżej o 1,12 proc.. Paneuropejski STOXX zakończył sesję wzrostem o 0,69 proc.. Zwyżki obserwowano także we Frankfurcie (+0,38 proc.), Madrycie (+0,48 proc.) oraz Londynie (+0,12 proc.).

W Warszawie panowały mieszane emocje, z przewagą pesymizmu. Po sesji charakteryzującej się utrzymującym się trendem bocznym, finalnie pod kreską zakończył notowania WIG20, tracąc 0,48 proc.. Największym spadkowiczem okazało się CCC (-5,26 proc.), po publikacji wpisu na platformie X przez grupę Ningi Research, która ogłosiła zajęcie krótkiej pozycji na spółce i oskarżyła ją o manipulacje księgowe. Zarzuty dotyczyły m.in. „zapychania kanałów dystrybucji” oraz fikcyjnej sprzedaży do franczyzobiorcy MKRI. Zarząd spółki określił te doniesienia jako próbę manipulacji kursem akcji i zapowiedział możliwość podjęcia kroków prawnych wobec autorów raportu. Pod kreską zakończył również notowania indeks średnich spółek mWIG40, który stracił 0,64 proc.. W jego składzie najmocniej zyskiwały: Handlowy (+4,29 proc.), Newag (+2,15 proc.) oraz Vercom (+1,78 proc.). Indeks szerokiego rynku WIG spadł o 0,47 proc., a jedynym „rodzynkiem” okazał się sWIG80, który zyskał 0,14 proc., kończąc dzień na plusie.

Spadki obserwowaliśmy za oceanem, gdzie traciły główne indeksy. Indeks szerokiego rynku S&P 500 osłabił się o 0,63 proc. – spadało aż 10 z 11 sektorów, głównie za sprawą spółek finansowych oraz energetycznych. Tracił również technologiczny Nasdaq Composite (-0,36 proc.) – warto zwrócić uwagę na Micron, którego kurs wzrósł o 5,52 proc.. Indeks małych spółek Russell 2000, po sesji charakteryzującej się utrzymującym się trendem spadkowym, zakończył dzień niżej o 2,09 proc.. Od przeceny nie uchronił się także najstarszy amerykański indeks – Dow Jones Industrial Average stracił 0,65 proc.. W czwartek wyniki finansowe opublikowały Zions Bancorporation (-13,14 proc.) oraz Western Alliance Bancorporation (-10,81 proc.). Na akcjach tej pierwszej doszło do wyprzedaży w reakcji na odpis w wysokości 50 milionów dolarów dotyczący dwóch kredytów komercyjnych. Spółka twierdzi, że doszło do naruszeń warunków umownych przez dłużników oraz gwarantów, a także poinformowała, że złożyła pozew w celu odzyskania tych środków.

Na półtorej godziny przed otwarciem handlu w Europie azjatyckie indeksy radzą sobie słabo. Spadkom przewodzi giełda chińska – po wyraźnej przewadze podaży w początkowej fazie sesji Hang Seng osłabił się o około 2 proc., a niewiele lepiej wygląda sytuacja w przypadku Shanghai Composite, który stracił 1,40 proc. Wyprzedaż obserwujemy również na parkiecie japońskim – Nikkei 225, na moment pisania komentarza, znajduje się 1,43 proc. poniżej kreski. Dobrze radzi sobie natomiast giełda indyjska – na indeksie Sensex obserwujemy silny trend wzrostowy, w wyniku którego znajduje się on 0,70 proc. powyżej poziomu otwarcia. Podobną dynamikę prezentuje Nifty 50, który zyskał 0,66 proc.. Południowokoreański KOSPI utrzymuje się w okolicach poziomów wczorajszego zamknięcia.

Kolejne rekordy obserwujemy na metalach szlachetnych – złoto, które przebiło poziom 4300 USD za uncję, kontynuuje swój rajd, a srebro zbliża się do testowania historycznego poziomu 54,50 USD za uncję. Kontrakty futures na amerykańskie i europejskie indeksy świecą się na czerwono, wskazując na potencjalne spadki na otwarciu notowań. W dalszej części dnia wyniki opublikują m.in. American Express oraz State Street.

