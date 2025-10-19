Z Luwru skradziono klejnoty królów Francji

Kilku sprawców zrabowało w niedzielę rano klejnoty eksponowane w jednej z sal Luwru; sprawcy zdołali zbiec. Muzeum zostało zamknięte na cały dzień. Dziennik „Le Parisien” podał, że do rabunku doszło w Galerii Apolla i że skradziono dziewięć przedmiotów, w tym: naszyjnik, broszę i diadem.

W Galerii Apolla (Galerie d’ Apollon) eksponowane są klejnoty koronne francuskich władców.

„Le Parisien” podał, powołując się na źródło w Luwrze, że słynny diaqment Regent, największy diament z kolekcji, nie został skradziony.

Sprawcy wykorzystali prace budowlane

Do rabunku doszło około godz. 9.30 w niedzielę. Sprawcy przyjechali na skuterze i przedostali się do Luwru od strony Skewany, z miejsca, w którym trwają prace budowlane. Szef MSW Francji Laurent Nunez poinformował w niedzielę, że sprawców kradzieży dokonanej w Luwrze było trzech bądź czterech; kradzież zajęła okolo siedmiu minut.

Zrabowane klejnoty miały nieocenioną wartość, chodzi o prawdziwe dziedzictwo kulturowe - powiedział mninister.

Nunez poinformował, że sprawcy dostali się do muzeum z zewnątrz za pomocą podnośnika, który znajdował się na ciężarówce, a następnie wtargnęli do Galerii Apolla, gdzie ich celem były dwie witryny. Podkreślił, że w sposób wyraźny była to grupa doświadczona, która działała bardzo szybko.

O kradzieży poinformowała oficjalnie, nie podając szczegółów, minister kultury Francji Rachida Dati. Podkreśliła, że w napadzie nikt nie został ranny.

„Jestem na miejscu wraz z ekipą muzeum i policją” – dodała.

Muzeum poinformowało na X, że pozostanie w niedzielę zamknięte „z nadzwyczajnych powodów”.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP), sek

