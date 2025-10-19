Premierowy rejs! Kontenery w 25 dni z Chin do Gdańska

W niedzielę do gdańskiego portu zawinął pierwszy kontenerowiec, który pokonał trasę ekspresową z Chin do Europy. Szlak wiodący przez Przejście Północno-Wschodnie skraca czas transportu, w stosunku do tradycyjnych tras, a także omija regiony zagrożone piractwem i niestabilne politycznie.

Mierzący 294 metry długości kontenerowiec „Istanbul Bridge” wyruszył 23 września z chińskiego portu Ningbo-Zhoushan. Według informacji z portalu MarineTraffic, śledzącego żeglugę morską, w sobotę wieczorem jednostka stanęła na redzie portu w Gdańsku, a w niedzielę wczesnym rankiem do niego zawinęła.

Obsługiwany przez armatora Sea Legend statek zrealizował pilotażowe połączenie kontenerowe na trasie Chiny-Europa przez Północną Drogę Morską / autor: PAP/Andrzej Jackowski

„Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych na północnym Atlantyku, które chwilowo wymusiły obniżenie prędkości, jednostka dotarła do Felixstowe po 18 dniach podróży. Transport obejmował m.in. takie towary jak moduły magazynowania energii oraz ładunki e-commerce w ramach handlu transgranicznego” - informuje Joanna Sadowska ze spółki ATC Cargo (generalny przedstawiciel armatora statku na polskim rynku – PAP).

Pozycja kontenerowca „Istanbul Bridge” w porcie w Gdańsku 19 października 2025 r. / autor: marinetraffic.com / screen

Kontenerowiec pokonał Północną Drogę Morską

Trasa rejsu prowadziła przez Północną Drogę Morską, czyli szlak żeglugowy biegnący wzdłuż północnych wybrzeży Syberii przez Morze Arktyczne do Europy. To zdecydowanie krótsza droga łącząca Europę z Azją Wschodnią, niż południowy szlak morski przez Kanał Sueski (około 40 dni rejsu - PAP).

Rozładunek kontenerów w gdańskim porcie z kontenerowca „Istanbul Bridge” / autor: PAP/Andrzej Jackowski

Trzy lata przygotowań

Przedstawicielka ATC Cargo podkreśliła, że przygotowania do przełomowego rejsu trwały ponad trzy lata i obejmowały szeroki zakres działań, od modernizacji floty i szkoleń załóg, po rozwój systemów meteorologicznych i nawigacyjnych niezbędnych do bezpiecznego poruszania się w rejonach arktycznych.

Dodała ponadto, że w okresie zimowym, gdy żegluga po Północnej Drodze Morskiej jest niemożliwa, armator planuje rozwój produktu „East Europe Express”, czyli szybkiego, multimodalnego rozwiązania logistycznego łączącego transport morski przez Kanał Sueski z kolejowym dostawami do terminali w Europie Środkowej.

„Nowy system umożliwi dostarczenie towarów w ciągu 25 dni, tworząc spójny, całoroczny ekosystem transportowy pomiędzy Chinami a Europą” – podkreśla Joanna Sadowska.

PAP, sek

